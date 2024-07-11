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غزة.. الدفاع المدني يعلن العثور على 60 جثة في الشجاعية

غزة.. الدفاع المدني يعلن العثور على 60 جثة في الشجاعية
العثور على جثث في حي الشجاعية بغزةالمصدر: (أ ف ب)
وكالات
وكالات
11 يوليو 2024، 3:05 م

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الخميس، العثور على نحو 60 جثة تحت أنقاض المباني في حي الشجاعية في قطاع غزة، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي انسحابه منه، مساء الأربعاء، إثر عمليات عسكرية استمرّت أسبوعين.

وقال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع في بيان، "إنّ طواقم الدفاع المدني، وفور انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من حي الشجاعية، استطاعت بالتعاون مع أهالي الحي انتشال نحو 60 شهيدًا حتى اللحظة".

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وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، مساء الأربعاء، إنه أنهى"عملياته" في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، بعد نحو أسبوعين من القتال.

وقال بيان للجيش إن قواته "أنهت مهمتها التي استمرت قرابة أسبوعين في منطقة الشجاعية"، مضيفًا أنها دمرت 8 أنفاق، وقضت على "عشرات المقاتلين"، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وفي 27 يونيو/حزيران، أطلق الجيش هجومًا على الشجاعية قبل أن يوسعه ليشمل أحياء أخرى غادرها آلاف السكان بعد دعوات من الجيش لإخلاء بعض المناطق.

حرب غزةالجيش الإسرائيليإسرائيلحركة حماس

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