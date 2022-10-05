احتجاجات في غزة بعد مقتل شابين برصاص حماس

اندلعت احتجاجات في قطاع غزة الأربعاء، بعد مقتل شابين برصاص الأجهزة الأمنية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إذ أغلقت عائلتا القتيلين، شارعا رئيسا وسط غزة.

وطالبت مؤسسة حقوقية فلسطينية، الأجهزة الحكومية التي تديرها الحركة بالتحقيق في حادثة مقتل الشابين، اللذين قالت وزارة الداخلية إنهما "قتلا في تبادلما إطلاق النار مع عناصرها، وإنهما مطلوبان على ذمة قضايا متعلقة بالاتجار بالمخدرات، وهي الرواية التي رفضتها عائلة القتيلين".

وأشعل مواطنون فلسطينيون الأربعاء، الإطارات المطاطية وأغلقوا عدة طرق في منطقة دير البلح، من بينها شارع الرشيد الذي يربط شمال القطاع بجنوبه.

وساد توتر في مدينة دير البلح في المحافظة الوسطى، أدى إلى توقف المدارس.

واستنكرت عائلتا القتيلين "القتل خارج القانون" الذي تمارسه أجهزة أمن حماس، بينما قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة، إنها "تتابع حادثة مقتل مواطنين، من قبل أفراد من الشرطة مساء الثلاثاء في منطقة الزوايدة ".

وأضافت الهيئة أنها "تطالب النيابة العامة بإجراء تحقيق في الحادثة لمعرفة حيثياتها ونشر نتائج التحقيق، واتخاذ المقتضى القانوني وفق الأصول"، مشيرة إلى أنها "شاركت من خلال طبيبها المنتدب في تشريح الجثمانين، وتعكف على متابعة مجريات التحقيق وجمع المعلومات بشكل موازٍ حول الحادثة".