إسرائيل تنشر صورة جديدة لمحمد الضيف

كشف الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، عن صورة جديدة للقائد العام لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس محمد الضيف، بعد أن نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة سابقة له قبل أيام.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن صورة قائد القسام تم ضبطها من أحد الحواسيب التي ضبطها الجيش خلال العملية البرية في غزة.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، يظهر في الصورة محمد الضيف مع أحد مساعديه، كما بدا في الصورة وهو يمسك بمبلغ نقدي.

وتبدو أن الصورة قديمة نسبياً، بناء على ورقة النقد من فئة المئة دولار التي تظهر في الصورة، حيث توقف منذ سنوات استخدام الطبعة القديمة من هذه الفئة.