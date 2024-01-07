إسرائيل تنشر صورة جديدة لمحمد الضيف
كشف الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، عن صورة جديدة للقائد العام لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس محمد الضيف، بعد أن نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة سابقة له قبل أيام.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن صورة قائد القسام تم ضبطها من أحد الحواسيب التي ضبطها الجيش خلال العملية البرية في غزة.
وبحسب الجيش الإسرائيلي، يظهر في الصورة محمد الضيف مع أحد مساعديه، كما بدا في الصورة وهو يمسك بمبلغ نقدي.
وتبدو أن الصورة قديمة نسبياً، بناء على ورقة النقد من فئة المئة دولار التي تظهر في الصورة، حيث توقف منذ سنوات استخدام الطبعة القديمة من هذه الفئة.
وهذه هي الصورة الثانية التي تنشرها إسرائيل لمحمد الضيف، بعد أن كانت ملامحه مجهولة بالنسبة للفلسطينيين، حيث أن آخر صورة متداولة له كانت قبل أكثر من عشرين عاماً.
وفي وقت سابق، كشفت القناة الـ11 الإسرائيلية الرسمية، تفاصيل مقطع فيديو قال مسؤولون إسرائيليون إنه يعود لمحمد الضيف المدرج على قائمة المطلوبين الأمريكية والإسرائيلية.
وبحسب القناة فإن "لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مقطعا فيديو جمعهما جنود الجيش الإسرائيلي، يظهر خلالهما محمد الضيف، ما يثبت أنه يعمل بكامل طاقته"، خلافاً لما كانت تشير إليه التقديرات الإسرائيلية التي توقعت أن يكون مشلولاً نتيجة إصابته خلال إحدى محاولات اغتياله.
ونقلت القناة عن المسؤولين الذين شاهدوا مقاطع الفيديو، قولهم إن "صورة الضيف ذو الشعر الأبيض تبدو مختلفة عن الصور المألوفة التي التقطت قبل أكثر من عقد من الزمن، ولا يزال يقود الذراع العسكرية لحركة حماس".
وبحسب "الفيديو يظهر رئيس أركان الجناح المسلح لحماس وهو يدخل مكتبه في جباليا شمال قطاع غزة، وهو مكتب يبدو أنه يقع تحت الأرض، حيث يدخل المكتب برفقة حراس الأمن ويجلس خلف مكتب مجهز جيداً".
وأوضحت أنه "في فيديو آخر تمت مناقشته في الأسبوع الماضي، شوهد الضيف وهو يسير في موقف سيارات، ويجر ساقه اليسرى، ويواجه صعوبة في صعود أو نزول الدرج".
ونجا الضيف من نحو خمس محاولات اغتيال، ولا يظهر للعلن إلا عبر تسجيلات صوتية تنشرها الحركة، كان آخرها خطاب أعلن فيه بدء الهجوم الواسع الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.