الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات نتنياهو بشأن الاستيطان

وصفت الرئاسة الفلسطينية تصريحات حديثة لنتنياهو حول الاستيطان، بأنها محاولات إسرائيلية تهدف لتضليل وخداع الرأي العام الدولي.

وكان نتنياهو اعتبر أن الاستيطان في الضفة الغربية لا يشكل عقبة أمام السلام، وأن العودة لمستوطنة "حومش" في الضفة الغربية حق للمستوطنين، مطالبا الاعتراف بيهودية الدولة.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان، الجمعة، إن "القدس ومقدساتها، والاستيطان، من العقبات الرئيسية أمام تحقيق السلام مع الإسرائيليين في المنطقة".

وشدد في البيان، الذي وصل "إرم نيوز" نسخة منه، على أن "الأراضي التي تقام عليها المستوطنات هي ملك للشعب الفلسطيني، وأن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة برئاسة نتنياهو تواصل التوسع الاستيطاني لمنع إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس".