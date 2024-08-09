أعلنت إيران ضم صواريخ جديدة للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، مشيرة إلى أنها صواريخ كروز مزودة برؤوس حربية شديدة الانفجار ولا يمكن كشفها.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، اليوم الجمعة، بأن عددًا كبيرًا من صواريخ كروز انضم إلى أسطول بحرية الحرس الثوري، وأن هذه الصواريخ يمكن أن تسبب أضرارًا واسعة النطاق وتغرق أهدافها.

ومن جهتها، قالت وكالة أنباء "فارس نيوز" التابعة للحرس الثوري الإيراني، الجمعة، إن إضافة الصواريخ الجديدة "المضادة للتدمير" تمت بأمر من القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي.

وظهر سلامي في مقطع فيديو بثته الوكالة وهو يستعرض الصواريخ الجديدة.

وقال سلامي إنه "أُضيف 2654 نظامًا صاروخيًّا، وطائرة من دون طيار، ومعدات أخرى إلى بحرية الحرس الثوري الإيراني".

وفي ظل المخاوف من رد إيران وحلفائها على إسرائيل على خلفية اغتيال إسماعيل هنية في محل إقامته شمالي طهران أواخر الأسبوع الماضي، اتخذت الولايات المتحدة سلسلة إجراءات لحماية إسرائيل.

وأعلنت منظمة القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) يوم الخميس، عن وصول مقاتلات F-22 رابتور التابعة للقوات الجوية إلى الشرق الأوسط.

وقالت القيادة المركزية في بيانها إن الهدف من هذه الخطوة هو "مكافحة تهديدات إيران والجماعات التي تدعمها إيران" في المنطقة التي تغطيها، وتقع تحت مسؤوليتها القيادة المركزية الأمريكية.

وتمتلك إيران منظومة صواريخ يمكنها أن تصل إلى إسرائيل، من بينها صاروخ "سجيل"، الذي يستطيع قطع ما يزيد على 17 ألف كيلومتر في الساعة، وبمدى يصل إلى 2500 كيلومتر.

وفي 13 أبريل/ نيسان الماضي شنت إيران أول هجوم عسكري مباشر في تاريخها على إسرائيل، في عملية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق".

وتضمن الهجوم إطلاق مسيرات وصواريخ باليستية من أراضي إيران باتجاه إسرائيل مباشرة.

وجاء الهجوم ردًّا على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق، وقتل عدد من القادة العسكريين الإيرانيين العاملين هناك.