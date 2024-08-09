أصيب عدد من الجنود الأمريكيين كما احترقت آليات تابعة للقوات الأميركية إثر قصف بطائرات مسيرة استهدف قاعدة أمريكية شرقي سوريا. حسبما قال مصدر في أحد الفصائل المسلحة العراقية المتمركزة في الجانب السوري لـ"إرم نيوز".

وأضاف المصدر أن "عدداً من الطائرات المسيرة استهدفت قاعدة أمريكية في قرية خراب الجير التابعة لريف محافظة الحسكة شرقي سوريا".

وقال إن "الهجوم أسفر عن إصابة عدد من الجنود الأمريكيين، واحتراق عدد من الآليات العسكرية الموجودة داخل القاعدة، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من داخل القاعدة نتيجة احتراق الآليات".

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وأشار المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، إلى أن "الاستهداف تزامن مع هبوط طائرة شحن عسكرية تابعة للقوات الأميركية قادمة من العراق محملة بمعدات عسكرية ولوجستية وذخائر، فضلاً عن عدد من الجنود".

ولاحقاً أفاد مصدر أمني عراقي بأن الحدود السورية العراقية شهدت تحليقاً مكثفاً لطيران أمريكي، وقال المصدر الذي يحمل رتبة رائد في قوات حرس الحدود العراقية لـ"إرم نيوز"، إن "الطيران الأميركي الحربي والمسيّر يملأ أجواء الحدود العراقية السورية وفيما يبدو أنها يمشط تلك الحدود مركزاً على عمق الحدود من الجانب العراقي".

وأضاف أن "الطيران الأمريكي المكثف جاء بعد دقائق معدودة من استهداف إحدى القواعد الأميركية شرقي سوريا".

وكانت القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة ومطار، أبو حجيرة، تعرضت، أمس الجمعة، إلى هجوم بطائرتين مسيرتين دون وقوع خسائر بشرية.

ومنذ تشرين الأول عام 2023 تتعرض القوات الأمريكية في قواعد عديدة في كل من سوريا والعراق إلى هجمات صاروخية من قبل الفصائل المسلحة العراقية والسورية الموالية لإيران، ردا على الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها على غزة.