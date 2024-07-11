ليبيا.. تكالة يقاطع اجتماع القاهرة الثلاثي بعد رفضه الموازنة

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكالة، اليوم الخميس، مقاطعة اللقاء الثلاثي المقرر عقده منتصف الشهر الجاري في العاصمة المصرية القاهرة مع رئيسي مجلس النواب والمجلس الرئاسي.

وجاء موقف تكالة الذي أعلنه في خطاب موجه للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بعد أن رفض أكبر موازنة في تاريخ ليبيا التي أقرها مجلس النواب.

وقال تكالة إنه "علق المشاركة في أي مشاورات أو حوار مع مجلس النواب عقيلة صالح، بسبب "ما يصدر عنه من قرارات بالمخالفة للاتفاقات السياسية السابقة"، في إشارة إلى إقرار قانون الموازنة العامة لعام 2024.

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وأعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة اعتذاره عن عدم تلبية الدعوة لحضور الاجتماع الثلاثي، لـ"عدم جدوى حضور مثل هذه اللقاءات".

وقبل يوم واحد من انعقاد جلسة المجلس، أعلن ستة أعضاء من اللجنة المالية عدم مسؤوليتهم عما يترتب على إصدار قانون الموازنة دون اعتماد نهائي من قبل أعضاء اللجنة، لعدم اطلاعهم على المسودة النهائية والمخصصات المالية المدرجة.

وكان من المقرر عقد لقاء القاهرة الثلاثي يوم 15 يوليو/ تموز الجاري بهدف مناقشة استكمال المشاورات حول تشكيل الحكومة الموحدة وملف المناصب السيادية والقوانين الانتخابية.