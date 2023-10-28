الحرب الإلكترونية.. محاولة إسرائيلية لقطع أوصال حماس

وتشمل الهجمات الإلكترونية الإسرائيلية على غزة، هجمات رفض الخدمة (DDoS) التي تستهدف مواقع الويب والخدمات الإلكترونية الأخرى بهدف شلها عن العمل، وهجمات اختراق البيانات التي تستهدف سرقة البيانات الحسَّاسة من شبكات الكمبيوتر التابعة لحماس.

ومن المتوقع أن تعمل حماس وفق الحالة الراهنة في ظل انقطاع وسائل الاتصال كافة من خلال وسائل تبادلية أخرى للتواصل بين عناصرها على الأرض لمواجهة القوات الإسرائيلية، لامتلاكها القدرات والإمكانيات والدعم الإيراني غير المحدود، وفق تقديرات الخبير العسكري المصري الذي لفت إلى أنه "إذا تدخلت إيران في هذه الحرب، فستكون كارثة على المنطقة بالكامل".

أجهزة متقدمة إلكترونيًّا

وفي هذا الشأن، أوضح نائب رئيس أركان حرب القوات الجوية المصرية سابقًا، اللواء طيار سمير عزيز ميخائيل، أن "إسرائيل تستخدم الحرب الإلكترونية في قطاع غزة لمنع التواصل بين أفراد حماس، ومنع نقل الصورة المحتملة للمشاهد المؤلمة في غزة إلى العالم، بهدف منع التعاطف مع الفلسطينيين".

وحذَّرت منظمات معنية بحقوق الإنسان من أن قطع الاتصالات في قطاع غزة قد "يخفي أدلة" ويُشكِّل "غطاءً لفظائع جماعية"، وقالت المسؤولة في "هيومن رايتس ووتش"، ديبورا براون، إن "انقطاع المعلومات غطاء لفظائع جماعية، ويسهم في الإفلات من العقاب على انتهاكات لحقوق الإنسان".