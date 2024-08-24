قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، يجب عدم السماح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالاستمرار في إجراء "مفاوضات زائفة"، تتخلى عن الأسرى الإسرائيليين، في مقال افتتاحي للصحيفة، نشرته اليوم السبت، جاء تحت عنوان "أستاذ المفاوضات الزائفة".

دائرة من الأمل واليأس

وعدَّت الصحيفة وفقًا لوكالة "الأناضول" أن "المختطفين الذين يقبعون في أنفاق حماس منذ ما يزيد على عشرة أشهر، أصبحوا شخصيات ثانوية في الدراما الكبيرة التي تركز على تقلبات موقف نتنياهو فيما يتعلق بصفقة المختطفين".

ورغم وساطة تقودها مصر وقطر إلى جانب الولايات المتحدة منذ أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو الآخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، يواصل نتنياهو إضافة شروط لقبول الاتفاق، حذر وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الموساد دافيد برنياع، في وقت سابق، من أنها ستعرقل التوصل إلى الصفقة.

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وأضافت "هآرتس" أن أهالي الأسرى الإسرائيليين خاصة، والجمهور عامة "عالقون في دائرة من الأمل واليأس: نتنياهو جاهز للمفاوضات، نتنياهو يوافق على مد الحبل (منح صلاحيات) لوفد التفاوض، نتنياهو مستعد ليكون مرنًا، ولكن فجأة نتنياهو يضيف شروطًا جديدة، نتنياهو يقول في المنتديات المغلقة إنه بالتأكيد لن توجد صفقة، الصفقة تنهار وفي هذه الأثناء يموت مزيد من المختطفين".

وأشارت إلى أن نتنياهو تحدث مساء الأربعاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأعرب عن استعداده للتحلي بـ"مرونة" بشأن مسألة محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

ولكن بعد ذلك قال مصدر سياسي إسرائيلي إن نتنياهو "لم يغير موقفه بشأن الحاجة إلى السيطرة والوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا".

تزوير المفاوضات

وتابعت: "قبل ذلك بيوم، قال مسؤولون كبار في إدارة بايدن، إن المواقف التي طرحها نتنياهو في لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تجعل من الصعب إحراز تقدم في المحادثات، وهذا يتناقض مع ما قاله بلينكن نفسه يوم الاثنين، والذي بموجبه قبل نتنياهو عرض وساطة واشنطن بشكل كامل، والعقبة الرئيسة المتبقية في المفاوضات هي موقف حماس".

أستاذ في تزوير المفاوضات

وعدَّت الصحيفة الإسرائيلية "نتنياهو أصبح على مر السنين أستاذًا في تزوير المفاوضات، مع كثير من الكلام، ولكن من دون أفعال".

وأردفت أنه "يجب ألا يُسمح له بالاستمرار في إجراء مفاوضات زائفة تتخلى عن المختطفين، وتحرض على حرب يأجوج ومأجوج، وتمهد الطريق لتوسع على شكل "سيطرة أمنية إسرائيلية" في غزة".

وشددت على أنه "يجب ألا يُسمح لنتنياهو بإشغال الجمهور بآمال كاذبة بعودة المختطفين إلى إسرائيل، وفي الوقت نفسه السماح بموتهم التدريجي على طريق الفوضى في الشرق الأوسط وإيجاد واقع جديد تسيطر فيه إسرائيل على شمالي غزة أولًا".

وختمت الصحيفة مقالها بالقول: "على الجمهور أن يستيقظ ويوضح، لرئيس الوزراء أنه لا يملك صلاحية التضحية بالمختطفين على مذبح حرب غزة ولمصلحة حرب شاملة، ومن الأفضل للجمهور أن يستيقظ سريعًا ما دام المختطفون على قيد الحياة".