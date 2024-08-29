17 قتيلا خلال يومين.. اقتحامات وحصار في الضفة الغربية

وصل عدد القتلى إلى 17 في الضفة الغربية منذ بدء "العملية العسكرية الواسعة" التي أطلقها الجيش الإسرائيلي فجر أمس الأربعاء، وذلك بعد مقتل فلسطيني صباح اليوم الخميس في مدينة جنين شمال الضفة، وفق ما نقلت الأناضول عن بيان جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 5 فلسطينيين داخل مسجد في مخيم نور شمس بينهم أبو شجاع "قائد كتيبة طولكرم".

وبدأ الجيش الإسرائيلي فجر أمس الأربعاء، عملية عسكرية واسعة ومتواصلة في محافظات طولكرم وجنين وطوباس شمال الضفة، هي الأوسع منذ عام 2002.

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وتواصل القوات الإسرائيلية حصار مدينة جنين، واقتحام الحي الشرقي منها، كما دفعت بتعزيزات عسكرية، إلى محيط مخيمها وسط اندلاع مواجهات عنيفة، وسماع دوي انفجارات بين حين وآخر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن محافظ جنين، كمال أبو الرب، أن الوضع في المدينة، وأن القوات الإسرائيلية تواصل تدمير الممتلكات ومداهمة المنازل، وتفرض حظراً على التنقل.