10 قتلى بقصف إسرائيلي لمنزل في خانيونس

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في قطاع الصحة قولهم إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب عدد كبير بجروح؛ جراء قصف إسرائيلي لمنزل في خانيونس جنوب غزة.

وتشهد خان يونس مواجهات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وكتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، ولا يزال الجرحى يتدفقون بالعشرات إلى مستشفى خانيونس، بينهم أطفال، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس" اليوم.

ويوم الثلاثاء الماضي، كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي أعلن أن القوات الإسرائيلية تطوّق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.