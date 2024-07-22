أعلنت إسرائيل، اليوم الاثنين، وفاة اثنين آخرين من رهائنها المحتجزين في غزة، فيما يُنتظر استئناف المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يشمل إطلاق سراح نحو 120 رهينة بالقطاع هذا الأسبوع.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه لا يزال يحقق في وفاة الرهينتين، ياجيف بوكشتاب (35 عامًا) وهو فني صوت، والمؤرخ أليكس دانسيج (76 عامًا)، اللذين خُطفا من منزليهما قرب الحدود مع غزة في هجوم 7 أكتوبر.

وكان من المقرر أن يبدأ فريق مفاوضات إسرائيلي، يوم الخميس، محادثات لوقف إطلاق النار في غزة تتضمن إطلاق سراح الرهائن مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين، في بيان، إن "ياجيف وأليكس خُطفا على قيد الحياة، وكان ينبغي أن يعودا أحياء إلى أسرتيهما وإلى بلدهما".

واعتبر البيان أن "موتهما في الأسر هو انعكاس مأساوي لعواقب التباطؤ في المفاوضات".

وأعلنت السلطات الإسرائيلية حتى الآن وفاة نحو ثلث الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة.