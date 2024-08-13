كشفت مصادر من داخل حماس عن تمكن رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار من إجراء محادثات هاتفية من تحت الأرض بعد تهيئة "وضع أمني محدد"، مؤكدة أن ذلك تطلب وقتاً طويلاً؛ الأمر الذي أثار تساؤلات حول مكان تواجده.

وذكرت المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" أن أفراداً موثوقين فقط يعرفون مكان السنوار ويشكلون حلقة وصل بينه وبين باقي القيادات عند الضرورة.

وقالت المصادر إن السنوار كان في الكثير من المحطات حاضراً، ينقل تعليمات مرة كل أسبوعين وأحياناً مرة كل شهر لمسؤولي الحركة.

وأضافت أن المعلومات كانت تصل مكتوبة باليد وأحياناً مطبوعة وتحمل توقيعه، "لكن لا أحد يعرف كيف يتم نقلها"، مرجحة أنه اعتمد على نقل يدوي بسرية تامة من شخص إلى آخر.

وكانت حركة حماس اختارت السنوار رئيسا لمكتبها السياسي خلفا لإسماعيل هنية الذي جرى اغتياله في طهران.

ويعد السنوار المطلوب الأبرز من قبل إسرائيل بوصفه مهندس عملية "طوفان الأقصى" التي جرت في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.