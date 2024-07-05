إيران.. ناخبون يحرقون سيارة تحمل صناديق اقتراع

أفادت منظمة حقوقية بلوشية، الجمعة، بأن ناخبين من أبناء الطائفة السنية في مدينة شابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، أقدموا على إحراق سيارة كانت تحمل صناديق اقتراع بهدف المشاركة بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وقالت منظمة "حال وش" إن "مصلي مسجد الصديق أكبر سراوان أشعلوا النار في حافلة صغيرة تحمل صندوق اقتراع في هذه المدينة".

ونشر الحساب مقطع فيديو لتجمع الناس ووجود سيارة إطفاء.

وكتب: "كان أعضاء من لجنة الانتخابات يخططون للتصويت بعد صلاة الجمعة وعندما كان الناس يغادرون مسجد الصديق أكبر، احتج عدد من الشباب واقتادوا الحافلة الصغيرة إلى المكان وأشعلوا النار واضطر موظفو الاقتراع إلى مغادرة المكان بعد جمع الصناديق".

وبحسب هذه المنظمة فإن أغلب مراكز الاقتراع خالية من الناخبين في عدة مدن من محافظة سيستان وبلوشستان من بينها مدينة رامين وشابهار وزاهدان.

وانطلقت صباح الجمعة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في إيران لاختيار رئيس الجمهورية بين المرشحين الإصلاحي مسعود بزشكيان والمتشدد سعيد جليلي.

فيما تقول السلطات الإيرانية إن حجم الإقبال في الجولة الثانية أكبر من الجولة الأولى التي جرت الأسبوع الماضي، وكانت نسبة المشاركة 40 بالمائة وهي أقل نسبة مشاركة في تاريخ إيران بعد الثورة عام 1979.