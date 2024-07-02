نتنياهو: الحرب في غزة ستنتهي حين تحقيق أهدافها

أكد رئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن الحرب في قطاع غزة ستنتهي عندما "تتحقق" كل الأهداف، مؤكدا أنه لن يستسلم لـ"الرياح الانهزامية".

وأضاف نتنياهو ردا على تصريحات مجهولة المصدر أوردتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، وتفيد بأن إسرائيل قد تكون مستعدة لإنهاء الحرب دون تحقيق أهدافها، أن ذلك "لن يحصل".

وتابع: "لن نستسلم للرياح الانهزامية"، وفق بيان صادر عن مكتبه نقلته "فرانس برس".





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وأردف أن "الحرب ستنتهي عندما تحقق إسرائيل كل أهدافها، بما في ذلك القضاء على حماس وتحرير كل الرهائن".

وكان نتنياهو قال، أمس الإثنين، إن "نهاية مرحلة القضاء على جيش حماس الإرهابي" تقترب.

ومنذ بدء الهجوم البري الإسرائيلي في 27 تشرين الأول/أكتوبر، قتل 319 جنديا إسرائيليا في غزة.

واستأنف الجيش الإسرائيلي عملياته في مناطق قال سابقا إنه يسيطر عليها، بما في ذلك شمال غزة.

وفي جنوب القطاع، صدرت أوامر إخلاء جديدة الإثنين في مناطق شرق خان يونس ورفح حيث شن الجيش عملية برية في 7 أيار/مايو وصفها بأنها المرحلة الأخيرة من الحرب ضد الحركة الإسلامية.

والإثنين قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: "سمعنا الإسرائيليين يتحدثون عن تراجع كبير في عملياتهم... سنرى".

وأوقع الهجوم الإسرائيلي في غزة إلى الآن 37925 قتيلا، غالبيتهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع.