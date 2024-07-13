قال خبراء أتراك، إن التقارب بين أنقرة ودمشق، هو رغبة مشتركة لتسوية الملفات العالقة، كملف اللاجئين.

وتُبدي تركيا رغبة في إعادة العلاقات مع دمشق، خاصةً بعد تواتر العديد من التصريحات التي حملت بين طيّاتها اهتماماً تركياً واسعا بالعمل على إزالة العوائق، وتعزيز التوافق مع سوريا، وفق متابعين.

وكان آخر هذه التصريحات ما كشفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال قمة "الناتو" الأخيرة، بشأن إصداره توجيهات للبدء في استعادة العلاقات مع سوريا.

وقال أردوغان إنه كلف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان للقاء الرئيس السوري بشار الأسد.

وتأتي تصريحات الرئيس التركي بعد سلسلةِ تأكيدات أبدى خلالها رغبته في إعادة العلاقات التركية السورية "إلى المستوى نفسه الذي كانت عليه في الماضي"، وفق ما أكد في تصريحات سابقة.

حاجة لرأب الصدع

يرى الخبير التركي المختص بالشؤون التركية والإقليمية، قاسم ألجان، أن "الملفات العالقة بين البلدين ستجد طريقها إلى الحل".

وأضاف ألجان، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أنه "من المهم للغاية بالنسبة لأمن الدولتين أن يتم تطهير سوريا من الإرهاب وضمان وحدة أراضيها"، وفق تعبيره.

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وبحسب الخبير التركي، فإن أنقرة رأت أنه من الأنسب أن تعقد سلاماً مع دمشق، وأعتقد أن تركيا صادقة في هذا الصدد"، وفق قوله.

من ناحيته، أكد المحلل السوري الذي يحمل الجنسية التركية، وسيم قصاب باشي، أن هناك رغبة، بل حاجة لدى النظام التركي في التعاون مع سوريا لتسوية قضية اللاجئين والمنطقة العازلة وغيرها من الملفات"، لكنه توقع أن "لا يكون هناك تطبيع كامل خلال فترة أقل من عامين".

وقال باشي، لـ "إرم نيوز"، إن "الحكومة التركية بدأت من خلال التصريحات والتلميحات تتجه إلى العمل على عودة العلاقات مع دمشق".

رغبة تركية

أما السياسي التركي وعضو حزب السعادة التركي، عمر يلدز خان، فيعتقد أن "هناك رغبة لدى الجانب التركي في التعاون خلال الفترة القادمة مع الجانب السوري في إيجاد أرضية مشتركة لحل المشكلات، وتجاوز الخلافات ووضع حد للكثير من الملفات العالقة".

وأضاف يلدز خان، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أنه "على الرغم من أن تركيا وسوريا واجهتَا بعض الصعوبات، ودخلت العلاقات بينهما مرحلة القطيعة، فإن البلدين مرتبطان بحدود إقليمية في موقع مهم، وكانت بينهما علاقات وثيقة في الكثير من المجالات".

وبشأن الرغبة السورية في تجاوز الخلافات مع تركيا، قال الخبير التركي ألجان إن "سوريا بحاجة إلى حل مشكلاتها أيضا مع تركيا للتفرغ للملفات الداخلية المختلفة، وسد ثغرة التوتر مع الجانب التركي على جميع الاتجاهات"، مشيرا إلى أن هناك توجها لدى دمشق بالبقاء على مسافة آمنة من تركيا كدولة جارة تمتلك مقومات أمنية وعسكرية واقتصادية قوية"، بحسب قوله.

ويذهب المحلل السوري قصاب في هذا الاتجاه، معتبرا أنه لا سبيل أمام دمشق لاستعادة الشمال السوري إلا من خلال التوافق مع تركيا بشكل أو بآخر"، وفق تعبيره.

ويرى يلدز خان أن سوريا تسعى لإعادة ملايين من لاجئيها، وتحتاج إلى قدراتها البشرية المتمثلة بالمواطنين لبناء الدولة التي تعرضت لسنوات من التوتر والحرب، وهو ما يعزز من رغبتها في إتمام التوافق مع تركيا خلال المرحلة القادمة".

تصفير المشكلات

وبخصوص فرضيات التقارب ونقاط الالتقاء بين أنقرة ودمشق، اعتبر المحلل السوريّ وسيم قصاب باشي أن تكليف الرئيس التركي أردوغان لشخصية سياسية كبيرة ووازنة مثل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من أجل العمل على رأب الصدع في العلاقات، والتحرك نحو إعادتها، يشير إلى الجدية الكبيرة والرغبة الواسعة لدى تركيا بتصفيرِ مشكلاتها مع دمشق.

وتوقع السياسيّ التركيّ يلدز خان أن يكون رد فعل دمشق إيجابياً باتجاه تطبيع العلاقات مع تركيا؛ بهدف لم الشتات وإعادة اللاجئين.

وقال يلدز خان إنه "يجب العمل بشكل جدي على إنهاء الخلافات بين الجانبين السوري والتركي؛ لأن هناك فوضى استمرت ما يقارب 12 سنة، تسببت بتراكم الكثير من المشكلات، وأدت إلى مقتل الآلاف من الناس ونزوح وهجرة الملايين من الشعب السوري إلى تركيا وغيرها، الأمر الذي يستوجب وضع حد لهذا الخلاف".