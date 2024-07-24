اعتبرت صحيفة "معاريف" العبرية الأربعاء، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أفسد زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية بقرار تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى.

وبحسب الصحيفة، إن بن غفير قال خلال مؤتمر في الكنيست: "لقد كنت في جبل الهيكل (المسجد الأقصى) الأسبوع الماضي فأنا المستوى السياسي والمستوى السياسي يسمح بالصلاة اليهودية هناك".

وجدد بن غفير، الأربعاء، دعوته اليهود للصلاة في حرم المسجد الأقصى.

وردًا على تصريحاته، كتب المحلل العسكري الإسرائيلي بن كاسبيت، أن ​​"الرجل الذي قال عنه نتنياهو منذ وقت ليس ببعيد إنه لن يكون وزيرًا في حكومتي، تم تعيينه أخيرًا وزيرًا رفيع المستوى في حكومته، وهو الآن يبتز نتنياهو لإدراجه في مجلس صنع القرار الأكثر محدودية الخاص بقرارات الحرب".

وتابع بن كاسبيت: في الوقت نفسه، يعقد بن غفير مؤتمرًا في الكنيست حول عودة إسرائيل إلى (جبل الهيكل)، لأنه يريد أن يدمر كل شيء هنا ويأخذونا جميعًا إلى حرب نهاية الزمان، ونتنياهو مسؤول عن كل هذا".

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وفي السياق ذاته، علق المحلل السياسي الإسرائيلي أميت سيغال، قائلًا: "أهنئ بن غفير على تعدد الطرق المبدعة لإفساد زيارة نتنياهو".

فيما قال مسؤولون في حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه بن غفير إن "هُناك تقدمًا إيجابيًا في المحادثات الجارية مع حزب الليكود لصالح إدخال الوزير بن غفير إلى المجلس المحدود الخاص بقرارات الحرب".

وقالت الصحيفة إنه "على خلفية إجراء رئيس الوزراء الإسرائيلي زيارة إلى الولايات المتحدة، فإن المحادثات تجري ببطء وعن بعد بين الجانبين، لكن حزب بن غفير يوضح أنه لا ينوي الاستسلام".

وأضاف المسؤولون في حزب "القوة اليهودية": "نؤكد أن المفاوضات مستمرة، لكن الاتفاق النهائي بين الطرفين لم يتم التوصل إليه بعد".