"حزب الله" يشن هجمات على مصنع متفجرات إسرائيلي

قالت ميليشيا "حزب الله" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء إنها شنت بضع هجمات على أهداف عسكرية إسرائيلية شملت مصنع متفجرات على بعد 60 كيلومترًا داخل إسرائيل بوابل من صواريخ "فادي"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "رويترز".

وأضافت أنها هاجمت مصنع المتفجرات في نحو الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت غرينتش) ومطار "مجيدو" العسكري ثلاث مرات خلال الليل.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام لبنانية إن الميليشيا قصفت مطار مجيدو، غرب العفولة، بصليات من صواريخ "فادي 1" و"فادي 2".

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ومطار مجيدو، هو مطار يقع في سهل مرج ابن عامر غرب العفولة، وكان سابقًا مطارًا عسكريًّا إسرائيليًّا، لكنه الآن مطار يخدم الرحلات الخاصة والزراعية، بحسب موسوعة "ويكيبيديا".

وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية، أيضًا أنها قصفت مطار رامات ديفيد بصلية من صواريخ "فادي 2".

ورامات ديفيد هي قاعدة عسكرية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وتحوي مطارًا عسكريًّا، في جنوب شرق حيفا، وتعتبر إحدى أهم ثلاث قواعد جوية رئيسة في إسرائيل.

وخلّفت مئات الغارات الإسرائيلية على أهداف لحزب الله في مناطق عديدة في لبنان الاثنين 492 قتيلًا، بينهم 35 طفلًا، وفق السلطات اللبنانية، في أعنف قصف جوي على الإطلاق يستهدف هذا البلد منذ بدء تبادل إطلاق النار على جانبَي الحدود قبل نحو عام على خلفية الحرب في غزة.