الجيش الإسرائيلي يتحدث عن نتيجة "ضربة الضيف"

قال مسؤول عسكري في مؤتمر صحفي إن الجيش الإسرائيلي ما زال يتحقق من نتيجة الهجوم الذي يقول إنه شنه لاستهداف قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف إلى جانب قيادي كبير آخر في الحركة اليوم السبت.

وقال إن الهجوم استهدف مجمعا عسكريا غربي مدينة خان يونس بغزة، وإنه لا يستطيع تأكيد التقارير الفلسطينية التي تفيد بمقتل 71 شخصا على الأقل في الهجوم.

وفي وقت سابق السبت، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف قائد الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، وقائد لواء خان يونس، رافع سلامة، في ضربات على منطقة المواصي قرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

يعدّ محمد الضيف، الذي استهدفته غارة إسرائيلية اليوم، أحد أبرز قيادات حركة "حماس" الميدانيين في قطاع غزة، وأحد أكثر القياديين الذين نجوا من محاولات اغتيال، حتى إنه يوصف بـ "الرجل ذي 7 أرواح".

ويتزعم الضيف كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، وهو الذي هندس عملية "7 أكتوبر" وكانت تصفيته أحد أبرز الأهداف التي وضعتها إسرائيل في حربها على غزة.

كما يعدّ الضيف "العدو رقم 1" بالنسبة لإسرائيل منذ عام 2014، وسبق أن نجا من عدة محاولات اغتيال، وهو قيادي يُحسن التخفي لدرجة أن صوره نادرة جدا.