اشتباكات خلال مداهمات إسرائيلية في الضفة الغربية
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، بضع مناطق في الضفة الغربية؛ ما أدى إلى مواجهات أسفرت عن وقوع إصابات بصفوف الفلسطينيين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 14 فلسطينيًّا.
وأصيب 8 فلسطينيين بالرصاص الحي، أحدهم بجروح خطيرة، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية، عدة أحياء من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور، وإن قناصتها اعتلوا أسطح عدد من البنايات، خاصة في محيط مستشفى جنين الحكومي".
وأضافت الجمعية أن "مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من المدينة، أطلقت خلالها الرصاص الحي باتجاههم؛ ما أدى إلى إصابة ثمانية منهم، أحدهم بجروح حرجة".
وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من نقل المصابين، وقامت إحدى آلياتها بصدم مركبتي إسعاف، وألحقت بهما أضرارًا مادية".
ودفع الجيش الإسرائيلي بمزيد من التعزيزات إلى مدينة جنين، وداهمت قواته عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.
كما اندلعت مواجهات في مدينة نابلس، بعد أن قامت القوات الإسرائيلية باقتحام مخيم "عسكر" في المدينة، واعتقلت عددًا من الشبان، واقتادتهم إلى جهات مجهولة.
وفي مخيم "العروب" جنوب مدينة الخليل (جنوب الضفة)، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي بعد أن أغلق الشبان مداخل المخيم بالحجارة والحواجز.
في غضون ذلك، تواصِل قوات الجيش الإسرائيلي، إغلاق مدخلي قرية "المغير" شرق رام الله، لليوم السابع عشر على التوالي.
وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن "قوات الاحتلال تواصل إغلاق المدخلين الرئيسين للقرية، وتمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها؛ ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم".