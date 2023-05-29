اشتباكات خلال مداهمات إسرائيلية في الضفة الغربية

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، بضع مناطق في الضفة الغربية؛ ما أدى إلى مواجهات أسفرت عن وقوع إصابات بصفوف الفلسطينيين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 14 فلسطينيًّا.

وأصيب 8 فلسطينيين بالرصاص الحي، أحدهم بجروح خطيرة، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية، عدة أحياء من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور، وإن قناصتها اعتلوا أسطح عدد من البنايات، خاصة في محيط مستشفى جنين الحكومي".

وأضافت الجمعية أن "مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من المدينة، أطلقت خلالها الرصاص الحي باتجاههم؛ ما أدى إلى إصابة ثمانية منهم، أحدهم بجروح حرجة".