مصدر إيراني لـ"إرم نيوز": "حزب الله" لم يطلب منا مهاجمة إسرائيل

علّق مصدر مسؤول في الخارجية الإيرانية، على ما ذكره موقع "أكسيوس" الأمريكي الإخباري، عن طلب ميليشيا حزب الله من إيران مهاجمة إسرائيل، في ظل تزايد الهجمات على معاقل الحزب وعناصره في جنوب لبنان.

وقال المصدر مشترطًا عدم الكشف عن هويته لـ"إرم نيوز"، إن "ما ذكرته وسائل الإعلام الأمريكية بشأن ذلك، هو أخبار ملفّقة وكاذبة، وأن حزب الله لم يطلب من إيران ذلك".

وأشار المصدر إلى أن "حزب الله يمتلك القوة العسكرية والبشرية القادرة على الصمود بوجه الهجمة البربرية التي تشنها إسرائيل"، منوهًا إلى أنه "متى شعر حزب الله أنه في خطر بهذه الحرب، فإن جبهات الإسناد في باقي محور المقاومة ستدخل بقوة ضد النظام الإسرائيلي"، بحسب قوله.

مهاجمة إسرائيل

وفي الوقت الذي تصاعدت فيه الهجمات الإسرائيلية ضد ميليشيا "حزب الله"، أفاد موقع أكسيوس، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الميليشيا طلبت من طهران مهاجمة إسرائيل.

وكتب موقع "أكسيوس" في تقرير نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين غربيين أن "حزب الله" طلب من طهران مهاجمة إسرائيل في أعقاب الهجمات الإسرائيلية المتزايدة في الأيام الأخيرة، لكن إيران رفضت حتى الآن القيام بذلك.

ووفقًا لمسؤولين إسرائيليين، فقد أخبر المسؤولون الإيرانيون ميليشيا "حزب الله" أن الوقت الراهن ليس "الوقت المناسب" لمهاجمة إسرائيل، حيث إن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، موجود، حاليًا، في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.

إسرائيل تريد حربا أوسع

وفي مؤتمر صحافي عقده في نيويورك، يوم الاثنين، قدم بزشكيان إسرائيل على أنها الطرف الذي يبحث عن حرب أوسع في المنطقة. وأكد أن إيران لا تريد الوقوع في هذا "الفخ"، مؤكدًا استمرار دعم حكومته لـ"حزب الله".

وقال الرئيس الإيراني إن "حزب الله لا يمكنه أن يقف بمفرده في مواجهة النظام الذي تدافع عنه الدول الغربية، والدول الأوروبية، وأمريكا، وتدعمه وتوفره".

وأكد مسؤول إسرائيلي كبير في تصريح لموقع أكسيوس أن الأمر الذي أصدره مجلس الوزراء الأمني للجيش هو أيضًا تجنب الإجراءات التي تعطي إيران ذريعة للانضمام إلى الحرب.

وبحسب الموقع نفسه، لم يرد ممثل إيران لدى الأمم المتحدة والمتحدث باسم ميليشيا "حزب الله" على طلب هذا الموقع للتعليق.

وفي غضون ذلك، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي يتواجد، الآن، في نيويورك، ردًا على الهجمات الإسرائيلية من أن طهران "لن تبقى غير مبالية بهذه الأحداث، وستقف إلى جانب شعبي لبنان وفلسطين".

و"حزب الله" هو القوة الوكيلة لإيران، وبالتالي، مع تصاعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله، تزايدت المخاوف أيضًا بشأن دخول إيران في هذه الحرب.

ووفقًا للمراقبين الدوليين، فإن الهجوم الإيراني المباشر على إسرائيل من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة بشكل كبير، وربما يدفع الولايات المتحدة إلى حروب أكثر نشاطًا.

وتكبّدت ميليشيا "حزب الله" خسائر فادحة بمقتل العديد من كبار القادة العسكريين، واختراق أنظمة الاتصالات الخاصة بها.

ووفقًا لمسؤولين إسرائيليين، فقد دمرت إسرائيل جزءًا كبيرًا من الترسانة الصاروخية لهذه الميليشيا المسلحة خلال الأيام القليلة الماضية.