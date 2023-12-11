لبنان.. استجابة واسعة لدعوات الإضراب تضامنًا مع غزة
استجابت المؤسسات والإدارات العامة والمعاهد والجامعات الرسمية والخاصة في لبنان، إلى دعوات الإضراب اليوم الإثنين، إذ أغلقت أبوابها وتوقفت عن تقديم خدماتها تضامنًا مع غزة، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من شهرين.
وجاء الإضراب الذي شمل المستوى الشعبي والرسمي، استجابة لنداء إلكتروني، دعا إليه ناشطون حول العالم، بهدف الضغط على الحكومات، ضمن مساعٍ لوقف الحرب على قطاع غزة.
والتزم مصرف لبنان والمصارف الأخرى بالإقفال، فيما تضامن الجسم الطبي والصيدلاني بالإضراب لمدة ساعة، وتوقف العمل في المرافئ، وأطلقت السفن الراسية فيها صفاراتها لمدة خمس دقائق حزنًا وتضامنًا مع غزة.
في المقابل شهد عدد من مناطق بيروت خروقات للإضراب لا سيما من قبل المؤسسات الخاصة، إذ فتحت بعض المحال التجارية والمطاعم أبوابها وسجلت حركة عادية فيها، في حين تفاوتت الاستجابة للإضراب في مناطق أخرى، الأمر الذي يعكس انقسامات سياسية في لبنان.
كما استجابت المخيمات الفلسطينية الاثنا عشر في لبنان لدعوات الإضراب، فيما شهدت فعاليات احتجاجية مناصرة لغزة، وطالب المشاركون بالامتناع عن عمليات الشراء نقدًا أو عبر المعاملات الإلكترونية، وكذلك عدم استخدام الحسابات المصرفية والتحويلات المختلفة.