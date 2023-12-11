لبنان.. استجابة واسعة لدعوات الإضراب تضامنًا مع غزة

استجابت المؤسسات والإدارات العامة والمعاهد والجامعات الرسمية والخاصة في لبنان، إلى دعوات الإضراب اليوم الإثنين، إذ أغلقت أبوابها وتوقفت عن تقديم خدماتها تضامنًا مع غزة، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من شهرين.

وجاء الإضراب الذي شمل المستوى الشعبي والرسمي، استجابة لنداء إلكتروني، دعا إليه ناشطون حول العالم، بهدف الضغط على الحكومات، ضمن مساعٍ لوقف الحرب على قطاع غزة.