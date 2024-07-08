ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن "حماس" خففت مطالبها في إطار مفاوضات صفقة تبادل الرهائن المُرتقبة، نتيجة سقوط عدد من نشطاء الحركة، بالإضافة إلى الدمار الكبير في أنحاء القطاع، وذلك بحسب رسائل داخلية تم تبادلها بين الجناح العسكري لـ"حماس"، والقيادة السياسية للحركة في الخارج.

وقالت الصحيفة إنه تم إحراز تقدم في المفاوضات الخاصة بصفقة الرهائن، ويعتقد المسؤولون في الشرق الأوسط والولايات المتحدة أن مستوى الدمار الناجم عن المناورة البرية في قطاع غزة دفع حماس على ما يبدو إلى تخفيف مطالبها كجزء من المفاوضات.





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وأشارت الصحيفة، بحسب تقارير إعلامية، إلى أن مسؤولين كباراً في الجناح العسكري لحماس دعوا القيادة السياسية للحركة في الخارج، ضمن رسائل داخلية، إلى الموافقة على المُقترح الأخير للرئيس الأمريكي جو بايدن.

ومن المحادثة التي جرت بين قيادات الحركة في الداخل والخارج، في مايو ويونيو، يبدو أن الحرب أثرت في مقاتلي حماس، وظهر ذلك عندما حث كبار المسؤولين الذراع السياسية للحركة في الخارج على قبول الصفقة، على الرغم من معارضة زعيم حماس داخل القطاع، يحيى السنوار.

وتكشف المحادثات الداخلية بين قيادات الحركة مقتل العديد من نشطاء حماس، بالإضافة إلى الدمار الشديد في أنحاء غزة؛ بسبب عمليات الجيش الإسرائيلي، كما أفادت التقارير بأن السنوار على ما يبدو ليس على علم تام بعواقب القتال، أو لا ينقل المعلومات بشكل كامل إلى المفاوضين الموجودين خارج القطاع.