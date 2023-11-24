كيف ساهم بايدن في التوصل إلى صفقة بين إسرائيل وحماس؟

قال موقع آكسيوس الأمريكي، في تقرير له، الجمعة، إن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن لعب دورًا محوريًا بالتوسط في الصفقة بين إسرائيل وحركة حماس، التي تم الاتفاق بموجبها على هدنة لمدة 4 أيام بدأ تنفيذ بنودها الجمعة، ويتم خلالها وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح 50 رهينة تم احتجازهم في غزة، و150 أسيرا فلسطينيا من الأطفال والنساء.

ووفق الموقع، فإن "هذا الاتفاق صاغه فريق بايدن بشكل حاسم خلال ستة أسابيع من المفاوضات المكثفة، وبمشاركة عميقة منه"، مشيرا إلى أن "البيت الأبيض وفي أعقاب هجوم 7 أكتوبر علم أن من بين الرهائن الـ240 في غزة العديد من الأمريكيين، من بينهم فتاة صغيرة تدعى أبيجيل إيدان، وأن حماس احتجزت حوالي 180 رهينة، من بينهم جنود إسرائيليون وإسرائيليون أمريكيون، بينما احتجزت حركة الجهاد الإسلامي والمجموعات المحلية البقية".

وتابع الموقع أنه "تم خلف الكواليس إنشاء مجموعة عمل سرية من قبل مستشار الأمن القومي لبايدن، جيك سوليفان، ومستشاره لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، وغيرهما من كبار المسؤولين؛ بهدف حل قضية الرهائن، وتم الحفاظ على السرية الشديدة بناء على مطالب قطر وإسرائيل، مع قلة مختارة فقط داخل إدارة بايدن مطلعة على التفاصيل، بينما تلقى بايدن نفسه إحاطات يومية حول التقدم المحرز".