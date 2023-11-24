كيف ساهم بايدن في التوصل إلى صفقة بين إسرائيل وحماس؟
قال موقع آكسيوس الأمريكي، في تقرير له، الجمعة، إن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن لعب دورًا محوريًا بالتوسط في الصفقة بين إسرائيل وحركة حماس، التي تم الاتفاق بموجبها على هدنة لمدة 4 أيام بدأ تنفيذ بنودها الجمعة، ويتم خلالها وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح 50 رهينة تم احتجازهم في غزة، و150 أسيرا فلسطينيا من الأطفال والنساء.
ووفق الموقع، فإن "هذا الاتفاق صاغه فريق بايدن بشكل حاسم خلال ستة أسابيع من المفاوضات المكثفة، وبمشاركة عميقة منه"، مشيرا إلى أن "البيت الأبيض وفي أعقاب هجوم 7 أكتوبر علم أن من بين الرهائن الـ240 في غزة العديد من الأمريكيين، من بينهم فتاة صغيرة تدعى أبيجيل إيدان، وأن حماس احتجزت حوالي 180 رهينة، من بينهم جنود إسرائيليون وإسرائيليون أمريكيون، بينما احتجزت حركة الجهاد الإسلامي والمجموعات المحلية البقية".
وتابع الموقع أنه "تم خلف الكواليس إنشاء مجموعة عمل سرية من قبل مستشار الأمن القومي لبايدن، جيك سوليفان، ومستشاره لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، وغيرهما من كبار المسؤولين؛ بهدف حل قضية الرهائن، وتم الحفاظ على السرية الشديدة بناء على مطالب قطر وإسرائيل، مع قلة مختارة فقط داخل إدارة بايدن مطلعة على التفاصيل، بينما تلقى بايدن نفسه إحاطات يومية حول التقدم المحرز".
اختراقات كبيرة في 23 أكتوبر
وأضافت: "أظهر بايدن، الذي تأثر بشدة بالاجتماعات مع عائلات الرهائن، التزاماً صادقاً بحل الأزمة، وخلال زيارته لإسرائيل، ورغم ضيق الوقت، قام بتوسيع المناقشات مع الناجين من الهجوم، مؤكدا الحاجة الملحة لإطلاق سراح الرهائن، حتى في خضم الجهود الإسرائيلية للضغط على حماس من خلال قطع الإمدادات الأساسية عن غزة".
ولفت الموقع إلى "اختراقات كبيرة حدثت في 23 أكتوبر، عندما قام وسطاء قطريون بتسهيل إطلاق سراح الرهينتين جوديث رنان وابنتها ناتالي، إذ وفر هذا النجاح الأمل في إطلاق سراح المزيد من الرهائن".
وإدراكًا للحاجة إلى الضغط من أجل وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة، يقول الموقع: "أدرك فريق بايدن أن إطلاق سراح عدد كبير من الرهائن قد يكون السبيل الوحيد لتحقيق ذلك. وأصبح مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز مشاركًا بشكل متزايد في المفاوضات، جنبًا إلى جنب مع مدير الموساد ديفيد بارنيا الذي يمثل إسرائيل".
استعداد حماس للتفاوض
ومع استمرار القصف الإسرائيلي على غزة، أكد الموقع أن "حماس أبدت استعدادها للتفاوض على إطلاق سراح النساء والأطفال مقابل وقف القتال. ورغم تردد حماس في البداية في الكشف عن تفاصيل الرهائن، اعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن الضغط العسكري المتزايد قد يجبر حماس على تقديم تنازلات".
واختتم الموقع تقريره بالقول: "إن مشاركة بايدن المباشرة في المفاوضات تصاعدت عندما تحدث مع أمير قطر، وأكد الحاجة الملحة للحصول على هوية واضحة أو أسماء الرهائن من حماس، وفي وقت لاحق، قدمت حماس قائمة بأسماء 50 رهينة كانت تنوي إطلاق سراحهم، ما مهد الطريق لمزيد من المفاوضات".
المصدر: موقع آكسيوس الأمريكي