logo
العالم العربي

تعرض النائب العراقي تقي الوائلي لمحاولة اغتيال

تعرض النائب العراقي تقي الوائلي لمحاولة اغتيال
عناصر من الشرطة العراقيةالمصدر: (أ ف ب)
أحمد عبد
أحمد عبد
07 يوليو 2024، 12:09 ص

تعرض عضو مجلس النواب العراقي تقي الوائلي، إلى محاولة اغتيال قرب منزله في العاصمة بغداد، لكنه تمكن من النجاة.

وقال مصدر أمنى لـ"إرم نيوز" إن مجهولين هاجموا النائب تقي الوائلي وأطلقوا عليه النار، بينما كان يتهيأ للخروج من منزله في منطقة الدولعي غربي العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر بأن "رد حماية النائب على مصادر النيران أربك المهاجمين، مما أدى نجاته من الهجوم، دون وقوع إصابات".

من جهته، دعا رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي وزير الداخلية وقيادة عمليات بغداد للمسارعة بتحديد هوية الأشخاص الذين أقدموا على مهاجمة النائب، وتقديم إلى القضاء.

أخبار ذات علاقة

العراق.. هل حسمت تصريحات السفير الإيراني جدل الانتخابات المبكرة؟

 واستنكر المندلاوي في بيان "محاولة الاغتيال الجبانة التي تعرض لها النائب تقي ناصر الوائلي مع عائلته، داعيا الجهات ذات العلاقة إلى "عدم التهاون مع هكذا جرائم التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في بغداد والمحافظات كافة".

العراق

أخبار ذات صلة

انطلاق مؤتمر القوى السودانية في القاهرة
انطلاق مؤتمر القوى السودانية في القاهرة
25 ألف ليبي تقدموا لتأشيرة "شنجن" خلال العام الماضي
25 ألف ليبي تقدموا لتأشيرة "شنجن" خلال العام الماضي
اليمن.. انتهاء مفاوضات مسقط دون التوصل لصفقة تبادل للأسرى
اليمن.. انتهاء مفاوضات مسقط دون التوصل لصفقة تبادل للأسرى
هدنة غزة.. مشاورات مرتقبة في القاهرة لمناقشة "القضايا العالقة"
هدنة غزة.. مشاورات مرتقبة في القاهرة لمناقشة "القضايا العالقة"
logo
تابعونا على
من نحن
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC