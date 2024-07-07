تعرض النائب العراقي تقي الوائلي لمحاولة اغتيال

تعرض عضو مجلس النواب العراقي تقي الوائلي، إلى محاولة اغتيال قرب منزله في العاصمة بغداد، لكنه تمكن من النجاة.

وقال مصدر أمنى لـ"إرم نيوز" إن مجهولين هاجموا النائب تقي الوائلي وأطلقوا عليه النار، بينما كان يتهيأ للخروج من منزله في منطقة الدولعي غربي العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر بأن "رد حماية النائب على مصادر النيران أربك المهاجمين، مما أدى نجاته من الهجوم، دون وقوع إصابات".

من جهته، دعا رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي وزير الداخلية وقيادة عمليات بغداد للمسارعة بتحديد هوية الأشخاص الذين أقدموا على مهاجمة النائب، وتقديم إلى القضاء.

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واستنكر المندلاوي في بيان "محاولة الاغتيال الجبانة التي تعرض لها النائب تقي ناصر الوائلي مع عائلته، داعيا الجهات ذات العلاقة إلى "عدم التهاون مع هكذا جرائم التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في بغداد والمحافظات كافة".