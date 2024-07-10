تنفست الجبهة المغاربية الصعداء نسبيا بتمكن تحالف اليسار الفرنسي (الجبهة الشعبية الجديدة)، من إحداث المفاجأة في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، بحصوله على المركز الأول.

وتبددت لدى جزء واسع من الجزائريين والتونسيين المخاوف من التضييق عليهم في ملف التأشيرات والإقامة.

وتصدر اليسار الجولة الثانية من انتخابات الجمعية البرلمانية الفرنسية، يليه ائتلاف "معا" الوسطي برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون ثم حزب التجمع الوطني اليميني.

ورغم المناقشات الداخلية الشاقة لتعيين رئيس للوزراء، فإن الخريطة السياسية الجديدة بعثت بشيء من الارتياح لدى الجالية المغاربية في فرنسا، وكذلك بالنسبة لدول المغرب العربي، إذ أنقذت العلاقات الدبلوماسية من الانهيار.

وترتبط فرنسا بدول المغرب العربي الكبير بملفات الهجرة، خاصة بالنسبة لليبيا وتونس والجزائر، على خلفية تحولها إلى مناطق عبور للمهاجرين غير النظاميين بهدف الوصول إلى الجانب الأوروبي، وسط توقعات كانت أشارت إلى "حملة عنصرية" كان سيطلقها اليمين الفرنسي حال فوزه.

ومما نص عليه برنامج "الجبهة الشعبية الجديدة" بخصوص ملف الهجرة عنوان كبير "يضمن توفير الترحيب الكريم بالأجانب في البلاد".

ومن ذلك إلغاء قانون "دارمانين" (وزير الداخلية) للجوء والهجرة، وضمان الدعم الاجتماعي وترخيص العمل لطالبي اللجوء مع تسهيل الحصول على التأشيرات، وتسوية أوضاع العمال والطلاب وأولياء أمور الأطفال الأجانب الملتحقين بالمدارس، واعتبار تصريح الإقامة لمدة 10 سنوات كتصريح إقامة مرجعي.

كما وعد اليسار بإنشاء وكالة إنقاذ للمهاجرين في البحر والبر، في انتظار إنشائها على المستوى الأوروبي، ودعم وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، حيث يحاول اليسار من وراء هذه الخطوات مواجهة الأعداد المتزايدة من حالات غرق المهاجرين في البحار، وعلى حدود أوروبا.

التهديدات التي رفعها اليمين سرّعت من انهيار خططه. إدريس عبد السلام، باحث مغاربي

ويرى الباحث المتابع للشؤون المغاربية، إدريس احميد عبد السلام، أن من "أهم الأسس التي جعلت اليسار يتصدر الانتخابات، ويحقق هذا الإقبال، الوعود التي قدمها لحاملي الجنسية من العرب والأجانب وتسهيل الحصول على التأشيرة وتقديم الرعاية الصحية للمهاجرين والاعتماد عليهم باعتبار أنهم يشكلون نسبة مهمة من المجتمع الفرنسي".

وأشار عبد السلام، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أن التهديدات التي رفعها اليمين، سرّعت من انهيار خططه بعدما توعد بإقصاء المهاجرين وإخراجهم من فرنسا؛ ما جعل الأفارقة والأجانب يقبلون بكثافة على التصويت لليسار الجديد، وهذا يثبت حاجة باريس لحاملي الجنسية العرب والأفارقة.

وأضاف أن "الصندوق الذي جاء باليسار أثبت أن التطرف غير مقبول في القيم الفرنسية والأوروبية، ولا غنى عن مواطني المغرب العربي الذين تعتمد عليهم فرنسا وألمانيا بحكم التغيرات الاجتماعية".

الدولة العميقة تحدد السياسات الخارجية في فرنسا. محمد علاقي، محلل سياسي

ويقول المحلل السياسي الجزائري محمد علاقي، إن بلاده تنفست الصعداء من اختيار الفرنسيين اليسار ليكون في الواجهة السياسية، وباتت أكثر تفاؤلا بعد المخاوف التي نقلها الرئيس ماكرون لنظيره عبد المجيد تبون لدى لقائهما العابر في إيطاليا من إمكانية تعرض جهود حل قضايا الأرشيف والذاكرة وحركة تنقل الأشخاص إلى عملية نسف، وفق قوله.

وكان حزب مارين لوبان يخطط للعب ورقة خطيرة تجبر الجزائر على مراجعة اتفاقية 1968 التي تمنح الجزائريين امتيازات في ما يتعلق بالتنقل والإقامة والعمل على الأراضي الفرنسية.

وأضاف علاقي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "من يحكم في فرنسا عندما يتعلق الوضع برسم السياسات الخارجية، هي الدولة العميقة التي تقف عند تحديد المواقف من مختلف المسائل الإقليمية والعالمية، الأمر الذي يقلل من فرص استجابة الجانب الفرنسي لمطالب الجزائر بالاعتذار عن جرائمها الاستعمارية".

وفي عام 2012، انتقدت لوبان قرار الرئيس الاشتراكي السابق فرانسوا هولاند بـ"الاعتراف" بوضوح بـ"القمع الدموي" للاحتجاج المؤيد لجبهة التحرير الوطني في 17 أكتوبر 1961 في باريس، الذي أودى بحياة العشرات من الجزائريين، وبعضهم غرق في نهر السين. وقالت لوبان إنها كانت "لفتة مدمرة للغاية ومثيرة للانقسام بشكل عميق للمجتمع الفرنسي".

بدوره علّق الدّبلوماسي التونسي السّابق عبد اللّه العبيدي على نتائج الانتخابات البرلمانية الفرنسيّة التي أفرزت فوز اليسار، ولكن دون حصوله على أغلبيّة تمكّنه من تشكيل الحكومة، ما قد ينتج تحالفات لم تكن متوقّعة في قادم الأيّام.

وقال العبيدي في تصريحات له عن العلاقات التونسية الفرنسية، إنّه لن يكون هناك تغيير كبير، ومن المفترض اليوم أن تعمل دول شمال أفريقيا على التنسيق فيما بينها بهدف المحافظة على مصالحها.

أمّا في ملف المهاجرين، فأفاد العبيدي بأنّ هذا الموضوع ليس من أولويات فرنسا حالياً؛ إذ إنّ المهاجرين اليوم، والتونسيين على نحو خاص، أغلبهم من النّخبة ولديهم إمكانيات عالية جدا.