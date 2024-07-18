كشف مصدر أمني في العمليات المشتركة العراقية لـ"إرم نيوز" أن عملية استهداف مخازن الأسلحة للواء 42 لميليشيا "عصائب أهل الحق" الفصيل التابع لـ"الحشد الشعبي"، نفذتها طائرة أمريكية مسيّرة.

وأضاف بأن "الأجواء العراقية لم تشهد خرقا لأي طائرة من خارج البلاد سوى طائرات أمريكية مسيّرة".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قصفت طائرة مسيّرة مقرا للحشد الشعبي في منطقة عويريج جنوبي العاصمة العراقية بغداد، وأفاد مصدر أمني لـ"إرم نيوز" بوقوع انفجارات عنيفة لعتاد تابع لأحد ألوية الفصائل.

وأوضح المصدر حينها بأنه: "لا تزال الانفجارات مستمرة داخل موقع لواء 42 التابع للحشد الشعبي"، مردفاً: "حالت الانفجارات دون تمكن فرق الإنقاذ من الوصول إلى موقع الحادث".