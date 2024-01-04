تقرير أممي: مليون نازح وصلوا رفح منذ 7 أكتوبر
بلغت أعداد النازحين الفلسطينيين إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، نحو المليون نازح منذ بدء الحرب على القطاع في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحسب الأمم المتحدة.
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ذكرت الأمم المتحدة في تقرير، أن "رفح أصبحت الآن الملجأ الرئيس للنازحين، حيث يعيش أكثر من مليون شخص في منطقة مكتظة للغاية".
ولفتت "وفا"، إلى أن ذلك يأتي، "في أعقاب تكثيف الأعمال العدائية في خان يونس ودير البلح، وأوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي".
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قدّرت إجمالي النازحين في غزة بنحو 1.9 مليون شخص.
وذكرت أن ما يناهز 1.4 مليون نازح، يعيشون في 155 منشأة تابعة للأونروا في جميع محافظات غزة الخمس.
ويقول الجيش الإسرائيلي، إن رفح منطقة آمنة لكنه يستهدفها في غارات توقِع قتلى، بين الحين والآخر.
ورغم نزوحهم، يتعرض الأشخاص الذين غادروا منازلهم إلى مناطق أخرى داخل غزة، لاستهداف إسرائيلي مستمر.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة كشف الخميس، أن الجيش الإسرائيلي كرّر عمليات استهداف النازحين بعد أن طلب إخلاء مناطق سكنهم أكثر من 48 مرة خلال الحرب المستمرة على غزة منذ ثلاثة أشهر.
وأشار إلى أن استهداف النازحين "تكرّر أكثر من 48 مرة في محافظات قطاع غزة، كان آخرها ارتكاب 6 مجازر في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، راح ضحيتها 31 فلسطينيًّا في 3 أيام فقط".