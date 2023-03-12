الكاظمي يفجر مفاجأة: جثة صدام حسين رميت قرب منزلي

وأكد الكاظمي، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، نشرت اليوم الأحد، أنه رفض حينها هذا العمل.

وقال: "أحضروها إلى جانب منزلي ومنزل نوري المالكي، لكن الأخير أمر ليلا بتسليمها إلى أحد شيوخ عشيرة الندا، (عشيرة صدام)، فاستلموها ثم دفنت في مدينة تكريت".

وتابع: "بعد 2012 عندما سيطر تنظيم داعش على المنطقة تم نبش قبر صدام، ما أدى إلى نقل الجثة لمكان سري لا يعرفه أحد حتى الآن، كما تم العبث بقبور أولاده".