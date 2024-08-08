كشفت ثلاثة مصادر فلسطينية من بينها مسؤول في حركة حماس رفضت الكشف عن هويتها، أن القيادي خليل الحية، سيواصل قيادة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، بتوجيه من زعيم الحركة المعيّن حديثا يحيى السنوار.

وكان خبراء في السياسة الفلسطينية توقعوا، أن يكون "الحية"، مرشحا مرجحا لخلافة هنية، لأسباب منها علاقاته الجيدة مع إيران، الداعم الرئيسي للحركة، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وخلال عمله تحت إشراف هنية، قاد الحية وفد الحركة في محادثات توسطت فيها أطراف مع إسرائيل، بهدف التوصل لوقف إطلاق نار، واتفاق لمقايضة الإسرائيليين الذين خطفتهم حماس في السابع من أكتوبر ، بفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقال المسؤول في حماس: "الدكتور خليل الحية هو رئيس وفد التفاوض، ولا تغيير على ذلك".

فيما قال مصدر آخر مطلع على مشاورات حماس: إن الحية كان يحظى بثقة هنية والسنوار، ومن المتوقع أن يستمر في قيادة المفاوضات غير المباشرة، كونه الوجه الدبلوماسي لحماس".

وأضاف المصدر:إن الحية، وزاهر جبارين الذي يقود حماس في الضفة الغربية من خارج الأراضي الفلسطينية ، من المتوقع "أن يلعبا دورا أكبر في المستقبل، كونهما يتمتعان بعلاقة قوية مع إيران وحزب الله".

وقال المصدر المطلع على مشاورات حماس: إن الرسائل متواصلة بين قادة الحركة في الخارج والسنوار في قطاع غزة، على الرغم من أن هذه الرسائل قد تستغرق وقتا طويلا في الوصول.

والحية هو نائب رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة، رغم أنه يؤدي الدور من خارج الأراضي الفلسطينية منذ عدة سنوات ويقيم في قطر.