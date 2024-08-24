في وقت تلوح فيه إدارة الولايات المتحدة الأمريكية بسحب قواتها من العراق، حذر محللون وخبراء عراقيون من مغبة تلك الخطوة، عادِّين ذلك آخر مسمار في نعش استقلال القرار السياسي والعسكري، وسيؤدي إلى مزيد من الهيمنة الإيرانية على البلاد.

وشكل عام 2003 وتغيير نظام صدام حسين نقطة تحول إستراتيجية على الساحة العراقية، حين غزت الولايات المتحدة الأمريكية العراق، مستخدمة الآليات العسكرية للسيطرة عسكريًّا هناك، معلنة عن حاكم أمريكي مؤقت لإدارة شؤون البلاد.

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وفي الجانب الآخر من المعادلة، منحت إطاحة واشنطن بنظام صدام حسين الضوء الأخضر لطهران للتوغل الناعم والهيمنة على القرار العراقي عبر قادة وشخصيات سياسية تربطهم علاقات وثيقة مع الجانب الإيراني.

وقال المحلل السياسي، عبد الله البيضاني، "إن واشنطن وطهران تقاسمتا النفوذ في العراق ما بعد عام 2003، وتبادلت الأدوار في بعض الأحيان، بين النفوذ العسكري المتمثل في القوات الأمريكية وبين النفوذ السياسي الذي كان التفوق فيه لطهران التي مهدت لسيطرة الأغلبية "الشيعية" على السلطة والقرار السياسي في البلاد".

التفوق العسكري

غزت الولايات المتحدة الأمريكية العراق مع عدد من الدول المتحالفة معها بقوة عسكرية قوامها 178 ألف جندي، بينهم 130 ألف جندي أمريكي، و46 ألف جندي بريطاني، و1000 جندي أسترالي، وعشرات من الجنود البولنديين.

وبعد 20 عامًا من الغزو الأمريكي، لم يعد يتبقى للولايات المتحدة سوى 2500 جندي في العراق، موزعين على ثلاث قواعد فقط، في وقت كانت تملك فيه قوة بتعداد 160 ألف جندي موزعين على 18 محافظة عراقية، بما فيها العاصمة بغداد.

وتراجع النفوذ العسكري الأمريكي جاء بعد اتفاقية "الإطار الإستراتيجي" التي أُبرمت عام 2008 بين واشنطن وبغداد، وتقضي بانسحاب القوات الأمريكية عام 2011، في صفقة يرى خبراء أمنيون وعسكريون أن نتائجها ستشابه إلى حد كبير نتائج الانسحاب التام للقوات الأمريكية خلال الأشهر المقبلة، بدفع من طهران.

من جانبه، أكد الخبير الأمني والعسكري، فواز الطائي، "أن الوجود الأمريكي في العراق يخلق توازنات عسكرية في المنطقة، ويخدم إلى حد ما العراق في مواجهة الهيمنة التامة والكلية على القرار العراقي العسكري على أقل تقدير".

وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن "إيران تسيطر على جزء كبير من القرار السياسي، ولكنها غير قادرة على الحراك العسكري بشكل حر، نظرًا لقطع القوات الأمريكية الطريق عليها، عبر محاصرة طرق النقل الإستراتيجية والضغط دائمًا عبر تصريحات البنتاغون، والتلويح بالردود في حال توسعت إيران عسكريًّا بشكل رسمي".

وتدفع طهران عبر حراك علني وغير معلن في الوقت ذاته، بالحكومة العراقية للضغط على الجانب الأمريكي لسحب كامل قواته من العراق، مستخدمة في بعض الأحيان أذرعها من الفصائل المسلحة الموالية لها في العراق عبر دفعها لتنفيذ هجمات صاروخية تجاه القواعد الأمريكية للضغط عليها ودفعها للانسحاب من تلك القواعد.

أمن المنطقة

ويعتقد محللون أن انسحاب القوات الأمريكية من البلاد سيخلق أزمة كبيرة في الداخل العراقي، وستبسط طهران سيطرتها كاملة على البلاد، فيما سيكون المحيط العراقي معرضًا لهزات ارتدادية أمنية في حال دخل في أي صراع مع الجانب الإيراني عبر استخدام طهران أذرعها في العراق لضرب خصومها.

ويقول الخبير الإستراتيجي والمعارض السياسي، هارون محمد، "إن طهران تعرف جيدًا وبراعة في استغلال الأزمات في العراق، فهي قلبت موازين القوى عام 2014، بعد سيطرة تنظيم داعش على ثلث مساحة البلاد، عبر الدفع باتجاه مزيد من الفصائل المسلحة والمليشيات التي عملت على تسليحها وتدريبها وتمويلها".

وأضاف لـ"إرم نيوز"، "أن إيران باتت تسيطر على مفصلي السياسة والأمن، وتحكم قبضتها على القرار العراقي، وتسعى لإرغام القوات الأمريكية على الخروج، بهدف إنهاء نفوذها في العراق والتفرد بالساحة العراقية".

من جهته، أكد المحلل السياسي، جمعة الراوي، لـ "إرم نيوز"، "خطورة الانسحاب الأمريكي على أمن المنطقة، إذ تسيطر طهران على آلاف المقاتلين العراقيين المنضوين تحت ألوية الفصائل المسلحة، وبالتالي يمكنها أن تأمر أذرعها تلك المنتشرة على طول الحدود العراقية من الكويت، مرورًا بالأردن والسعودية، وصولًا إلى سوريا وتركيا، بتنفيذ عمليات عسكرية في حال دخلت طهران في مواجهة مع أي بلد من تلك البلدان أو الخليج عامة".

وتجري بغداد وواشنطن منذ فبراير من العام الجاري 2024 مباحثات موسعة لجدولة انسحاب القوات الأمريكية من العراق، مع إنهاء مهمة التحالف الدولي الذي شُكِّل عام 2014 لمحاربة داعش.