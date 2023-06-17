السودان.. مقتل 17 مدنيًا بقصف جوي "والدعم السريع" يعلن إسقاط "ميغ"

قتل 17 شخصًا على الأقل بينهم 5 أطفال، اليوم السبت، إثر غارة جوية نفذها طيران الحربي التابع للجيش السوداني، على جنوب العاصمة الخرطوم، فيما أعلنت قوات الدعم السريع إسقاط مقاتلة من طراز "ميغ".

وقالت "غرفة طوارئ جنوب الحزام" في بيان على "فيسبوك" إن منطقة "اليرموك" تعرضت لقصف جوي سقط على إثره عدد من الضحايا المدنيين وصل بعضهم إلى مستشفى بشائر بمنطقة مايو القريبة من موقع القصف.

وأكدت حصر 17 حالة وفاة وسط المدنيين، من بينها 5 أطفال، و11 إصابة تتلقى العلاج بمستشفى بشائر الآن"، مؤكدة "تدمير 25 منزلا جراء القصف الجوي".

وأشارت إلى أن "القصف الجوي صباح اليوم السبت، أدى لسقوط قذائف بمنطقة انقولا غرب جوار منطقة حيوية (سوق العزبات بمايو) وجنوب حي اليرموك".

من جهتهم أكد شهود عيان لـ"إرم نيوز"، أن الجيش كثف ضرباته على مواقع تواجد قوات الدعم السريع في الخرطوم وأم درمان وبحري.

من جهتها، أعلنت قوات الدعم السريع أنها أسقطت طائرة حربية تتبع للجيش.

وقالت في بيان على "تويتر" إن مقاتليها أسقطوا صباح اليوم السبت، طائرة حربية من طراز (ميغ) تابعة لقوات من تصفهم "بالانقلابيين وفلول النظام البائد".

وأوضح البيان أن "طيران الانقلابيين هاجم صباح السبت عددا من الأحياء السكنية في جنوب الخرطوم (مايو، اليرموك، مانديلا) مما تسبب في مقتل وإصابة العشرات وسط المدنيين".