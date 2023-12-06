الغارديان: مرحلة صعبة من القتال بانتظار الإسرائيليين في شمال غزة وجنوبها

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن القوات الإسرائيلية لا تزال تخوض "معارك ضارية" للسيطرة على مناطق واسعة شمالي غزة، بالتزامن مع بدء عملية برية في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة، فإنه "رغم التوغل نحو وسط غزة، بما في ذلك مستشفى دار الشفاء، لا يزال الجيش الإسرائيلي منخرطًا في قتال عنيف لبسط سيطرته على المناطق الحضرية الرئيسية في الشمال".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يزعم أن "حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى تتخذ هذه المناطق بالشمال معاقل لها، بما في ذلك مخيما جباليا والشجاعية شرق مدينة غزة".

وذكر التقرير أنه "في مؤشر واضح على أن القتال الأسوأ قد يكون قادما في الأيام المقبلة على وقع محاولة إسرائيل التقدم باتجاه المناطق الحضرية الأكثر كثافة، أشار متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إلى أن المرحلة التالية ستكون صعبة ومليئة بالتحدي، بينما وصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي القتال في شمال غزة بأنه قتال من مسافة قريبة ووجها لوجه".

وتابع: "يبدو واضحا أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على عدد من المواقع المهمة، بما في ذلك أجزاء كبيرة من شارع صلاح الدين الذي يمثل الطريق الرئيسي بين شمال غزة وجنوبها، إضافة إلى تقسيمه غزة لقطاعين على الأقل؛ بهدف عزل خان يونس أيضًا عن الجزء الجنوبي من القطاع".