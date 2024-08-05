أصيب 4 أطفال على الأقل؛ إثر قصف جوي نفذه الجيش السوداني، اليوم الاثنين، على مخيم زمزم للنازحين شمالي دارفور.

ويأتي قصف الجيش السوداني بعد أيام من إعلان مرصد التصنيف المتكامل لمراحل الغذاء عن تفشي المجاعة في مخيم "زمزم" للنازحين شمالي دارفور.

وقالت غرفة طوارئ مخيم زمزم، في بيان على موقع "فيسبوك"، إن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني قصف المخيم بالبراميل المتفجرة مخلفاً 4 إصابات وسط الأطفال، حالتهم خطرة، كما أدى إلى تدمير نحو 20 منزلاً.

ومن جهتها، نددت حركة "تجمع قوى تحرير السودان" بالغارة التي نفذها الجيش السوداني.

وأضافت، في بيان، أن "الاستهداف الجبان يأتي بعد أيام من إعلان المجاعة رسمياً في مخيم زمزم، بواسطة شبكة الإنذار المبكر للمجاعة الأمريكية".

وأردفت: "بدلاً من أن تتحمل حكومة الأمر الواقع في بورتسودان مسؤوليتها تجاه الجوعى في المخيم بإرسال المساعدات الإنسانية، أرسلت إليهم براميل متفجرة بواسطة طيران قواتها المسلحة لتزيدهم فوق جوعهم خوفاً".

وحذّر البيان من استهداف مخيمات النازحين بالقصف الجوي للجيش السوداني، لأنه لا يوجد فيها أي أهداف أو تجمعات عسكرية، وأن استهدافها يعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

ويقع "معسكر زمزم" جنوبي مدينة الفاشر على بعد حوالي 12 كيلومترًا، ويحتضن أكثر من 500 ألف نازح، وهو واحد من 171 مخيمًا للفارين من الحرب في إقليم دارفور.