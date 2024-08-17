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العالم العربي

فريق التفاوض الإسرائيلي يُبدي "تفاؤلا حذرا" بشأن اتفاق الرهائن

فريق التفاوض الإسرائيلي يُبدي "تفاؤلا حذرا" بشأن اتفاق الرهائن
جنود إسرائيليون في قطاع غزةالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
17 أغسطس 2024، 6:51 م

أبدى فريق التفاوض الإسرائيلي "تفاؤلًا حذرًا" بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق حول الرهائن في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".

وجاء في البيان، أن "الفريق عبر لرئيس الوزراء عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية إبرام اتفاق على أساس أحدث مقترح أمريكي (الذي يستند إلى إطار 27 مايو)".

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 وأضاف المكتب أنه يأمل في أن تؤدي الضغوط الشديدة على حركة حماس من الولايات المتحدة والوسطاء الدوليين إلى إنهاء معارضتها للاقتراح الأمريكي والسماح بتحقيق انفراجة.

وأعلنت الولايات المتحدة وقطر ومصر، يوم أمس الجمعة، تقديم مقترح جديد خلال محادثات استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، التي استمرت يومين "يقلّص الفجوات" بين إسرائيل وحركة حماس، التي أعلنت رفضه.

إسرائيل

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