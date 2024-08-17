فريق التفاوض الإسرائيلي يُبدي "تفاؤلا حذرا" بشأن اتفاق الرهائن

أبدى فريق التفاوض الإسرائيلي "تفاؤلًا حذرًا" بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق حول الرهائن في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".

وجاء في البيان، أن "الفريق عبر لرئيس الوزراء عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية إبرام اتفاق على أساس أحدث مقترح أمريكي (الذي يستند إلى إطار 27 مايو)".

أخبار ذات علاقة هل تشهد القاهرة نهاية الأسبوع التوقيع على اتفاق هدنة غزة؟

وأضاف المكتب أنه يأمل في أن تؤدي الضغوط الشديدة على حركة حماس من الولايات المتحدة والوسطاء الدوليين إلى إنهاء معارضتها للاقتراح الأمريكي والسماح بتحقيق انفراجة.

وأعلنت الولايات المتحدة وقطر ومصر، يوم أمس الجمعة، تقديم مقترح جديد خلال محادثات استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، التي استمرت يومين "يقلّص الفجوات" بين إسرائيل وحركة حماس، التي أعلنت رفضه.