26 مريض سرطان يشقون طريقهم من غزة إلى تركيا عبر مصر

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، مساء الأربعاء، أن 26 مريضًا بالسرطان تمكنوا من مغادرة قطاع غزة إلى مصر سيُنقلون إلى تركيا.

وفي حديث مع صحافيين، قال كوجا الذي زار مصر لمحادثات حول إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة: "عبر 26 مصابًا بالسرطان في غزّة معبر رفح. خططنا لنقل هؤلاء المرضى الـ26 إلى تركيا اليوم".

وسينقل ما مجموعه 39 شخصًا، بينهم 13 مرافقًا للمرضى، إلى تركيا بفضل "تنسيق بين تركيا ومصر وإسرائيل"، وفق الوزير.

وتنتظر أنقرة الضوء الأخضر من مصر لفتح مستشفياتها الميدانية في رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة؛ بهدف علاج الجرحى والمرضى الفلسطينيين، وقال بهذا الخصوص: "آمل أن نتمكن في المستقبل القريب من إنشاء مستشفى ميداني في غزة، في المنطقة القريبة من معبر رفح، وجهودنا تسير في هذا الاتجاه".

وسبق أن أرسلت تركيا عدة طائرات شحن، بالإضافة إلى سفينة محملة بالأغذية والمعدات الطبية والأدوية إلى مصر ومخصصة لغزة، بما في ذلك حاضنات ومولدات.