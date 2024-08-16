أكدت الإدارة الأمريكية، أنها تحقق بالتقارير الإسرائيلية التي تتحدث عن استخدام الجيش المدنيين في غزة دروعًا بشرية داخل الأنفاق، معربة عن قلقها البالغ.

وبحسب مزاعمها، اتهمت حركة حماس أيضًا باستغلال المدنيين في القطاع كدروع بشرية، مشددة على ضرورة نجاح مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، لوقف المعاناة.

وكشف تحقيق نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الجيش يستخدم مدنيين فلسطينيين لتفتيش أنفاق مفخخة محتملة في غزة، ليحلوا محل وحدات مختصة بالبحث عن المتفجرات، وقد قتل عدد كبير منهم.

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وفي وقت سابق، قالت منظمة كسر الصمت الإسرائيلية إن هذه الممارسات كانت منتشرة على نطاق واسع في مختلف الوحدات التي تقاتل في غزة لدرجة أنه يمكن وصفها "بروتوكولًا".

وطلبت حركة حماس من محكمة العدل الدولية، ضم الاعترافات لملف "جرائم الحرب" التي تلاحق إسرائيل، على الرغم من أن تل أبيب اتهمت الحركة منذ بداية الحرب، بالاختباء بين التجمعات المدنية وتنفيذ هجماتها على إسرائيل من خلالهم.

وبحسب روايات شهود عيان، فإن "حماس" تستخدم كذلك المدنيين كغطاء لعملياتها وتجبرهم على الاختباء بينهم، خصوصًا في المستشفيات والمدارس والمساجد والمرافق المدنية بشكل عام.