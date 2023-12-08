تقرير: واشنطن والإعلام الغربي "متواطئان" في الإبادة الجماعية بغزة
اتهم تقرير لموقع "بيبلز ديسباتش"، الغرب بإعطاء "موافقة ضمنية" على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، من خلال القبول بالرواية الإسرائيلية عن أعمال وحشية مزعومة لحركة حماس دون التحقق منها.
ويثير الموقع في تقرير نشره اليوم الجمعة، تساؤلات عن الموقف الغربي من مزاعم إسرائيل حول هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، التي أثارت زوبعة من تقارير لم يتم التحقق منها، قائلًا إن البيت الأبيض ووسائل إعلام غربية روجوا لتلك المعلومات دون التأكد من صحتها.
ويقول التقرير إن " شبكة (سي إن إن) استضافت في 4 ديسمبر/كانون الأول، جوش بول، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية الذي استقال احتجاجًا على توفير واشنطن الموسع والمعجل للأسلحة الفتاكة لإسرائيل".
وفي رده على ادعاءات إسرائيل حول ارتكاب مقاتلي حماس جرائم عنف جنسي، أشار بول إلى قضية أثارتها الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال في فلسطين (دي سي أي فلسطين) بشأن اغتصاب طفل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، قائلاً إنه بعد التحقيق في هذه الادعاءات، اتخذت قوات الدفاع الإسرائيلية إجراءات صارمة، حيث داهمت مكاتب الحركة العالمية وأعلنتها كيانًا إرهابيًا.
ويرى الموقع أن تصريحات بول تسلط الضوء على النهج الذي تتبعه الحكومة الأمريكية في التدقيق في تصرفات إسرائيل، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تحديد العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في السجون الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، إلا أنه غالبًا ما يتم حجب التعليقات الرسمية بحجة انتظار موافقة كبار المسؤولين.
وتؤكد مثل هذه التحركات الاتجاه المقلق المتمثل في المساءلة الأمريكية المحدودة فيما يتعلق بالإجراءات الإسرائيلية، بحسب الموقع.
واعتبر التقرير أن دور وسائل الإعلام الأمريكية في إدامة الروايات الإسرائيلية عن جرائم الاغتصاب المزعومة باعتبارها "سلاح حرب" استخدمته حماس في 7 أكتوبر أصبح قيد التشكيك، بعد أن تم نشر هذه المزاعم دون التحقق من جهة مستقلة.
وذكر الموقع أن "هناك تقارير نشرت فيها ادعاءات إسرائيلية دون أدلة أو توضيحات كافية، مما يثير الشكوك حول دقة ومصداقية هذه التقارير".
ومما يزيد من الشكوك حول صحة الادعاءات الإسرائيلية، هو افتقارها إلى شهادات مباشرة أو مصادر موثوقة، وأدلة الطب الشرعي، فضلاً عن التناقض في روايات الشهود، وفقاً للتقرير.
ويسلط التقرير الضوء على صحيفة هآرتس الإسرائيلية التي دحضت مؤخرًا بعضًا من أكثر الادعاءات الصادمة التي قدمتها إسرائيل فيما يتعلق بأحداث 7 أكتوبر، مثل ادعاءات قطع رؤوس الأطفال والقتل الوحشي للنساء الحوامل.
و"على الرغم من المحاولات اللاحقة للطعن في مصداقية هذه الادعاءات، إلا أن الضرر قد وقع، حيث ساهم نشرها دون رادع في تبرير تصرفات إسرائيل في غزة، وتجاهل ضرورة التحقق من مثل هذه الاتهامات الحساسة والخطيرة". كما يقول التقرير.
ودعا "بيبلز ديسباتش" إلى إجراء تحقيق مستقل في الادعاءات، مع نفي حماس الاتهامات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية.
وحذر التقرير من نشر ادعاءات المصادر الإسرائيلية دون التحقق والتحيز إلى جانب الدولة العبرية، ما يثير مخاوف أوسع بشأن مسؤولية وسائل الإعلام عن تشويه صورة الفلسطينيين، وإدامة الصور النمطية، وتجاهل الحاجة إلى تقارير حقيقية وواقعية عن مثل هذه الصراعات الجيوسياسية الحساسة.
وموقع "بيبلز ديسباتش"، هو مشروع إعلامي دولي غير ربحي، مهمته إيصال أصوات الحركات والمنظمات الشعبية في جميع أنحاء العالم، بحسب ما يقول على موقعه الإلكتروني.
المصدر: موقع "بيبلز ديسباتش"