تقرير: واشنطن والإعلام الغربي "متواطئان" في الإبادة الجماعية بغزة

اتهم تقرير لموقع "بيبلز ديسباتش"، الغرب بإعطاء "موافقة ضمنية" على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، من خلال القبول بالرواية الإسرائيلية عن أعمال وحشية مزعومة لحركة حماس دون التحقق منها.

ويثير الموقع في تقرير نشره اليوم الجمعة، تساؤلات عن الموقف الغربي من مزاعم إسرائيل حول هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، التي أثارت زوبعة من تقارير لم يتم التحقق منها، قائلًا إن البيت الأبيض ووسائل إعلام غربية روجوا لتلك المعلومات دون التأكد من صحتها.

ويقول التقرير إن " شبكة (سي إن إن) استضافت في 4 ديسمبر/كانون الأول، جوش بول، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية الذي استقال احتجاجًا على توفير واشنطن الموسع والمعجل للأسلحة الفتاكة لإسرائيل".

وفي رده على ادعاءات إسرائيل حول ارتكاب مقاتلي حماس جرائم عنف جنسي، أشار بول إلى قضية أثارتها الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال في فلسطين (دي سي أي فلسطين) بشأن اغتصاب طفل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، قائلاً إنه بعد التحقيق في هذه الادعاءات، اتخذت قوات الدفاع الإسرائيلية إجراءات صارمة، حيث داهمت مكاتب الحركة العالمية وأعلنتها كيانًا إرهابيًا.

ويرى الموقع أن تصريحات بول تسلط الضوء على النهج الذي تتبعه الحكومة الأمريكية في التدقيق في تصرفات إسرائيل، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تحديد العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في السجون الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، إلا أنه غالبًا ما يتم حجب التعليقات الرسمية بحجة انتظار موافقة كبار المسؤولين.