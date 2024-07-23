ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في جدة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، اطلع مجلس الوزراء على مضامين الاتصالات الهاتفية التي جرت، خلال الأيام الماضية، بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكل من الرئيس الفرنسي، والرئيس الروسي، ورئيس الوزراء العراقي، و"ما اشتملت عليه من استعراض للعلاقات المشتركة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".

وقال وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، إن "المجلس تابع إثر ذلك تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لإنهاء الحرب على غزة، ودعم مساعي السلام في اليمن".

ورحب مجلس الوزراء السعودي "بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 57 عامًا، وتأكيد المملكة على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حلٍ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية"، بحسب واس.