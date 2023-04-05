الإمارات وقطر تبحثان آليات تنفيذ بيان "العُلا"

التقى وفدان رسميان إماراتي وقطري، في العاصمة أبوظبي، اليوم الأربعاء، وذلك في رابع لقاء يعقده الجانبان لمتابعة "بيان العُلا" الذي صدر عن القمة الخليجية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في العام 2021.

وترأس وفد دولة الإمارات علي سعيد مطر النيادي، وترأس وفد دولة قطر الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الامين العام لوزارة الخارجية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العُلا وأكدا على أهمية توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين و تطوير العمل المشترك بما يحقق المصالح المشتركة بينهما.