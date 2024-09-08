من هو ماهر الجازي منفذ عملية معبر "اللنبي"؟

نفذ سائق شاحنة أردني، اليوم الأحد، هجوماً مسلحاً بواسطة مسدس في معبر "اللنبي"، على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع الأردن.

قُتل في الهجوم 3 إسرائيليين، أصيبوا في بداية الأمر إصابات حرجة جداً، قبل إعلان وفاتهم نتيجة تعرضهم للرصاص من مسافة قصيرة.

وقالت صحيفة "معاريف" إن القتلى الثلاثة هم من موظفي أمن المعبر، تعرضوا لإطلاق النار لحظة وصول المنفذ لمنطقة التفتيش.

وكشفت هيئة البث العبرية "كان" هوية المشتبه به في تنفيذ الهجوم، الذي قُتل على الفور برصاص جنود إسرائيليين كانوا في المعبر.

ووفق بيانات صورة من جواز سفر جرى تداولها في الإعلام العبري، فإن المنفذ هو ماهر حسين ذياب الجازي، من مواليد 28 أبريل 1985.

وينحدر الجازي من محافظة "معان" في الأردن، وتنتمي عائلته إلى عشيرة "الحويطات" في "أذرح"؛ إحدى قرى المحافظة.

ويقول ناشطون إن ماهر سليل عائلة "الجازي" التي أنجبت الشيخ هارون الجازي الحويطي، قائد سرية متطوعي أبناء الحويطات في معركة القسطل بالقدس عام 1948.

ومن أبناء هذه العائلة أيضاً اللواء مشهور الجازي؛ أحد القادة الرئيسين في معركة الكرامة عام 1968، ويعدّ من أحفاد الشيخ هارون.