مسؤول فلسطيني لـ"إرم نيوز": 3 أهداف للتصعيد الإسرائيلي في الضفة

أكد مسؤول فلسطيني، الجمعة، بأن إسرائيل تسعى لتحقيق 3 أهداف رئيسة من التصعيد العسكري الواسع في الضفة الغربية، مشددا في الوقت ذاته بأنها "ستمنع أي خطوة نحو قيام دولة فلسطينية".

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن "إسرائيل تسعى لبناء منطقة عازلة جديدة بين جدار الفصل العنصري ومدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية".

وأضاف في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن "ذلك جزء من مخططات كثيرة خرجت من أدراج الحكومة المتطرفة، لتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية، بهدف البناء والتوسع للحيلولة أمام قيام الدولة الفلسطينية".

وتابع قائلا: "الاحتلال يهدف من الحملة العسكرية الواسعة والتصعيد الإسرائيلي الأمريكي شمالي الضفة الغربية ومخيماتها، لجملة من الأهداف، أولها تهجير الشعب الفلسطيني من خلال خلق بيئة طاردة، وتدمير البنية التحتية في المخيمات ومحافظات الضفة".

وقال أبو يوسف إن "الهدف الثاني هو القضاء على القضية الفلسطينية والدولة الفلسطينية"، في حين يتمثل الهدف الثالث بضرب التمثيل الفلسطيني الموحد وهو منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف: "على الرغم من أن الاحتلال يستخدم القتل والتدمير، فإن الشعب الفلسطيني تصدى لهذه السياسة سابقًا، وما زال يناضل لينال حقوقه كافة بتحقيق دولة فلسطين وعاصمتها القدس".

وأشار القيادي الفلسطيني إلى أن "تصريحات الجيش الإسرائيلي حول إجلاء المواطنين من شمال الضفة الغربية تؤكد استمرار سياسة تهجير وضرب وتكسير لإرادة الشعب الفلسطيني".

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وأضاف: "يعتقد الاحتلال بأنه يمكنه تحقيق أهدافه أمام صمت المجتمع الدولي، ويرمي من خلال ذلك إلى إنهاء القضية الفلسطينية وفرض سياسة الأمر الواقع"، مطالبًا بتحرك دولي حقيقي وفرض عقوبات عليه لقطع الطريق أمامه لتنفيذ خططه.

وأوضح بأن "ما يدور الحديث عنه من تفريغ للمخيمات هو حديث هام وتم التصريح به أكثر من مرة من خلال وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، لإنهاء وجود المخيمات وبالتالي إنهاء قضية اللاجئين، بالإضافة إلى سياسة العقاب الجماعي".