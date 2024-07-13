logo
العالم العربي

مقتل مسؤول في وزارة الاقتصاد التابعة لحماس

مقتل مسؤول في وزارة الاقتصاد التابعة لحماس
مدير عام السياسات في وزارة الاقتصاد التابعة لحماس أسامة نوفلالمصدر: الإعلام الفلسطيني
إرم نيوز
إرم نيوز
13 يوليو 2024، 1:19 م

قُتل مدير عام السياسات في وزارة الاقتصاد التابعة لحماس، أسامة نوفل، خلال قصف إسرائيلي على خان يونس، اليوم السبت. 

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة في غزة إن 71 فلسطينيًا على الأقل قُتلوا في الهجوم، وأُصيب 289 آخرون، ما اعتبرته "مجزرة" جديدة ارتكبها الجيش الإسرائيلي في خان يونس.

أخبار ذات علاقة

وسط "مفاوضات الهدنة".. مقتل 71 وإصابة 289 بمجزرة إسرائيلية جديدة في خان يونس

 وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة قد أفاد بأن "أكثر من 100 شهيد ومصاب سقطوا في مجزرة ارتكبها الاحتلال في خان يونس"، مشيرًا إلى أنه "لا تتوافر مستشفيات قادرة على استقبال هذا العدد من القتلى والجرحى".

ولم تعلن حماس ما إذا كان أحد قيادييها قد استُهدف في الهجوم، حيث تؤخر الحركة عادة إعلاناتها بشأن مقتل قادتها.

حرب غزةإسرائيل

أخبار ذات صلة

10 قتلى بغارة إسرائيلية على مسجد غربي غزة (فيديو)
10 قتلى بغارة إسرائيلية على مسجد غربي غزة (فيديو)
"رجل بـ 7 أرواح".. من هو محمد الضيف الذي استهدفته إسرائيل؟
"رجل بـ 7 أرواح".. من هو محمد الضيف الذي استهدفته إسرائيل؟
خبراء أتراك: تقارب أنقرة ودمشق رغبة مشتركة لتسوية الملفات العالقة
خبراء أتراك: تقارب أنقرة ودمشق رغبة مشتركة لتسوية الملفات العالقة
تعرَّف على "الشروط والفجوات" التي تعرقل الهدنة في غزة
تعرَّف على "الشروط والفجوات" التي تعرقل الهدنة في غزة
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC