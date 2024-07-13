مقتل مسؤول في وزارة الاقتصاد التابعة لحماس

قُتل مدير عام السياسات في وزارة الاقتصاد التابعة لحماس، أسامة نوفل، خلال قصف إسرائيلي على خان يونس، اليوم السبت.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة في غزة إن 71 فلسطينيًا على الأقل قُتلوا في الهجوم، وأُصيب 289 آخرون، ما اعتبرته "مجزرة" جديدة ارتكبها الجيش الإسرائيلي في خان يونس.

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وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة قد أفاد بأن "أكثر من 100 شهيد ومصاب سقطوا في مجزرة ارتكبها الاحتلال في خان يونس"، مشيرًا إلى أنه "لا تتوافر مستشفيات قادرة على استقبال هذا العدد من القتلى والجرحى".

ولم تعلن حماس ما إذا كان أحد قيادييها قد استُهدف في الهجوم، حيث تؤخر الحركة عادة إعلاناتها بشأن مقتل قادتها.