إسرائيل.. تجدد المظاهرات المطالبة باتفاق مع دخول الحرب شهرها العاشر

تجددت مظاهرات حاشدة في تل أبيب الأحد، مطالبة الحكومة بإبرام صفقة لتبادل الرهائن مع حركة حماس، مع دخول الحرب شهرها العاشر، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأوضحت الوكالة أن متظاهرين إسرائيليين أغلقوا اليوم الأحد الطرق في تل أبيب لليوم الثاني على التوالي.

وبدأ "يوم التعطيل" على مستوى البلاد الساعة السادسة والنصف صباحًا، وهو التوقيت نفسه الذي شنَّت فيه حركة حماس هجومها المباغت على البلدات الإسرائيلية الجنوبية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وأوقف متظاهرون يحملون العلم الإسرائيلي حركة المرور عند تقاطع طرق رئيس في تل أبيب، مطالبين الحكومة بإجراء انتخابات، وبذل المزيد من الجهود لإطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة.

ودفعت الشرطة بتعزيزات أمنية حول مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس، قبل تظاهرة دُعِي إليها الأحد.

ومساء السبت، اشتبك المتظاهرون المناهضون للحكومة الذين أغلقوا طريقًا سريعًا، مع عناصر شرطة كانوا على ظهور الخيل، قبل أن تفتح خراطيم المياه لإخلاء الطريق.

وأطلق الوسطاء محادثات هدنة جديدة بين إسرائيل وحركة حماس، وتقول عائلات الرهائن إن لديهم أملًا متجددًا.

وقال ساخر مور، أحد أقارب الرهينة عوفر كادرون، الذي كان بين المتظاهرين، "للمرة الأولى، نشعر جميعًا أننا أقرب من أي وقت مضى إلى استعادة أحبائنا". وأضاف "هذه فرصة لا يمكن تفويتها".