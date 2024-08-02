أعلنت ميليشيا حزب الله، اليوم الجمعة، "استهداف وتدمير التجهيزات التجسسية في موقع الراهب العسكري الإسرائيلي".

ووفق بيان لميليشيا حزب الله، فقد أسفر الاستهداف عن إصابة الموقع الإسرائيلي بشكل مباشر.

ويأتي ذلك فيما تتوعد إيران بالانتقام لاغتيال القيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران.

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من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنه استهدف بغارة جوية مقاتلين اثنين من ميليشيا حزب الله، داخل منشأة عسكرية في بلدة "بليدا" جنوبي لبنان، وفق وكالة "الأناضول".

وأشار الجيش، في بيان مقتضب، إلى أن الطيران الحربي "أغار على مسلحين اثنين من حزب الله، كانا يعملان داخل منشأة عسكرية تابعة للتنظيم في بلدة بليدا جنوبي لبنان".

ومنذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.