قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، اليوم الخميس، إن اغتيال القيادي البارز فؤاد شكر، لن يغير شيئًا في معادلة الحرب مع ميليشيا "حزب الله".

ووصف أولمرت في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، اغتيال رئيس أركان ميليشيا "حزب الله"، فؤاد شكر، بالأمر الجيد والمفيد، مستبعدًا أن يكون له أي تغيير يذكر في معادلة الحرب بين إسرائيل وميليشيا "حزب الله".

وأوضح إيهود أولمرت، أن اغتيال شكر لن يغير شيئًا من تلك المعادلة، مضيفًا أن فؤاد شكر لم يكن هدفًا واقعيًّا منذ اللحظة الأولى.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إلى وقف الحرب في قطاع غزة، والاستمرار بالمفاوضات لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من حركة حماس.

وكانت إسرائيل أعلنت، الثلاثاء، اغتيال القيادي البارز في ميليشيا "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيًّا في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت.

وكشفت ميليشيا "حزب الله" أمس الأربعاء عن مقتل القيادي، فؤاد شكر، جرّاء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مبنى سكنيًّا في الضاحية الجنوبية من بيروت.