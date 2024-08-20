أعلنت حركة حماس، في بيان اليوم الثلاثاء، مقتل مرافقي رئيس مكتبها السياسي السابق إسماعيل هنية والعاملين في مكتبه، في قصف إسرائيلي.

وأشار البيان إلى أن عددًا من مرافقي هنية والعاملين في مكتبه قضوا نتيجة قصف إسرائيلي طال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وذكر أن القتلى "قضوا سنوات طويلة من أعمارهم في خدمة مشروع المقاومة".

وأدانت حماس الاستهداف الإسرائيلي لمرافقي هنية مؤكدة في بيانها أن هذا القصف "يعد استمرارًا لجرائم سابقة ارتكبت في هذا السياق، ليس بدءًا باغتيال أبنائه وأحفاده، وقصف بيوت أقاربه على رؤوس ساكنيها، وليس انتهاء بجريمة اغتياله في طهران".

وكان هنية قتل مع مرافقه خلال وجوده في العاصمة الإيرانية، إذ حمّلت طهران وحماس إسرائيل مسؤولية اغتياله.

وقتل عدد من أبناء هنية وأحفاده وأفراد عائلته في هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة.