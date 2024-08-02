قالت مصادر فلسطينية، اليوم الجمعة، إن حركة حماس تتجه لإعلان رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، رئيسًا مؤقتًا للمكتب السياسي للحركة، خلفًا لإسماعيل هنية، الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران، فجر يوم الأربعاء الماضي.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لـ"إرم نيوز" إن "قيادة الحركة ستعقد اجتماعًا سريعًا عقب تشييع هنية في قطر، مساء اليوم الجمعة، وستتم خلاله تسمية خالد مشعل رئيسًا للمكتب السياسي لحركة حماس".

أخبار ذات علاقة من هو خالد مشعل أبرز المرشحين لزعامة حماس بعد اغتيال هنية؟

وأضافت أن "هناك توافقًا حول ذلك بين قيادات الحركة"، لافتة إلى أن "الإسراع في هذه الخطوة جاء بسبب العديد من الملفات المهمة والحساسة التي تنتظر الحركة، وعلى رأسها ملف إنهاء الحرب المدمرة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وحول مشاركة قيادة حماس في قطاع غزة في اختيار خليفة هنية، قالت المصادر إن "حماس تتخذ جميع قراراتها بالشورى والاتفاق، وإن قيادة حماس في غزة ممثلة في اتخاذ القرار عبر عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية المتواجد في قطر"، ويشغل الحية، منصب نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار.

أخبار ذات علاقة بدء مراسم تشييع جثمان إسماعيل هنية في قطر

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، استقبل مشعل، في العاصمة القطرية الدوحة، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، للتعزية باغتيال هنية، وكان إلى جانب عدد من قيادات المكتب السياسي لحماس.

ويشغل مشعل، حاليًا، منصب رئيس حركة حماس في الخارج، وكان ثاني رئيس مكتب سياسي لحماس، ويتمتع مشعل بعلاقات واسعة في الدول التي تقيم علاقات مع الحركة بحكم إقامته الدائمة خارج قطاع غزة، إلا أنه لا يمثل مسؤولاً مرحبًا به بالنسبة لإيران الحليف الأبرز لحركة حماس.

وارتبط اسم مشعل دائمًا بمحاولة دفع الحركة بعيدًا عن التحالف مع إيران، كما أن إقامته خارج قطاع غزة أفقدته الاتصال بالقيادات ذات الثقل العسكري في الجناح العسكري لحماس، الذين يتواجد غالبيتهم في القطاع.