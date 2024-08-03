أعلنت حركة حماس أن ما تتداوله بعض وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي عن تكليف أسماء معينة بشغل موقع رئاسة الحركة، لا أساس له من الصحة، وذلك في إشارة إلى الأنباء عن اختيار رئيس المكتب السياسي السابق للحركة خالد مشعل.

وقالت الحركة في بيان إن قيادتها باشرت بإجراء عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية والشورية لاختيار رئيس جديد للحركة، وذلك بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

وأضاف البيان أن مؤسسات الحركة التنفيذية وأطرها الشورية "تواصل أعمالها، ولديها الآليات الفاعلة والعملية لاستمرار مسيرة المقاومة في أصعب الظروف".

أخبار ذات علاقة أحد الخيارات تشكيل "مجلس قيادة".. حماس تواجه تحديا كبيرا باختيار خليفة لهنية

وأشارت الحركة إلى أنها ستبادر إلى الإعلان عن نتائج مشاوراتها حال الانتهاء منها، وأوضحت حماس أنه منذ الساعات الأولى لعملية اغتيال هنية تداعى المكتب السياسي للحركة وهيئة مجلس شوراها، إلى اجتماعات عاجلة "سادتها المعاني الإيمانية والأخوية، وبعد نقاشات معمَّقة اتسمت بالمسؤولية العالية".