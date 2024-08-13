قرر مجلس النواب الليبي بالإجماع، الثلاثاء، إنهاء ولاية السلطة التنفيذية في طرابلس (حكومة عبدالحميد الدبيبة)، بحسب المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق.

وقال بليحق، إن المجلس اعتبر حكومة أسامة حماد، المعتمدة من البرلمان الليبي، حتى يتم اختيار حكومة موحدة، بحسب وكالة الأنباء الليبية "وال".

#وال | بليحق : مجلس النواب يصوت على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية التي جاءت بالمرحلة التمهيدية . التفاصيل : https://lana.gov.ly/post.php?lang=ar&id=312744 Posted by ‎وكالة الأنباء الليبية - وال‎ on Tuesday, August 13, 2024

وأوضح بليحق أن المجلس قرر تسمية رئيس مجلس النواب قائدا أعلى للجيش الليبي، وذلك وفقا لما ورد في الإعلان الدستوري وقرارات مجلس النواب ذات الصلة.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قال في وقت سابق، إن 50 نائبا تقدموا بمذكرة لإنهاء ولاية حكومة عبدالحميد الدبيبة، واعتبار الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة حماد هي الحكومة الشرعية.